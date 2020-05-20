行錯路車資變貴乘客話照畀　的士司機回程發現對方遺電腦主動送回

網上不時有的士司機或乘客互相指責的帖文，但凡事總有例外。有的士司機分享指早前接載一乘客時因行錯路令車費「多咗啲」，對方不介意更稱會照付，回程時他發現乘客遺下電腦，便主動返回下車位置送回，令對方非常驚喜，雙方互相體諒的好人好事經歷引來同業討論。

有的士司機分享工作點滴，雙方互相體諒的好人好事經歷引來同業討論。（《降魔的》劇照）

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「客好都會有好報」，該名司機早前於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指上周接載一名女乘客到屯門，其間「行錯少少路」，令車費「多咗啲」，遂主動提出減至平日水平，但乘客並不介意，並稱會照付，他欣然接受。

客人不介意多付車資，司機發現對方遺下電腦時亦主動送回。（《降魔的》劇照）

完成車程後司機返回九龍，行車至半路他突然聽到後座「有跌嘢聲」，回頭查看才發現是一部電腦，「心想應係佢漏低」，遂決定回到該客人的下車位置「睇下見唔見到佢」，一到達對方真的在原地等待。他形容客人「見到我又驚又喜」，本想給他車馬費，但稱銀包只有數十元，打算去櫃員機提款，「我話妳咁好人士，夠㗎啦」，對方遂「開開心心拎住部電腦返歸」。

樓主的經歷引來同業討論，指只要司機乘客也願意互相體諒，紛爭便會減少，「所以話好多時都係雙向嘅，客人好時，司機好」；亦有人分享應對客人的「正確」態度，笑稱「遇到好客記在心，遇到西客當浮雲」。

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