的士車尾廂塞床褥突出三分一　做法危險被批：行左線應該成張掃走

的士真的可以幫你搬家？最近有網民在facebook群組上分享照片，指一部的士竟然以車尾箱運載床褥，更一大截更懸於車尾箱外十分危險。不少網民質疑為何要搬運大件物件卻不選用貨Van，狠批此做法對其他道路使用者十分危險。

有網民分享的士以車尾廂載床褥。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

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從網民在fb群組「馬路的事討論區」上載的圖片可見，該部的士的車尾箱打橫放了一張床褥，但由於太大而令車尾箱無法關上，只以一條橡筋繩固定在車尾，床褥左邊約三分一懸於車身外，與旁邊的巴士十分接近，隨時橫掃左邊車輛，同時影響左邊倒後鏡留意後車的視線。樓主在帖文中留下一句「客貨分家？」，批評此做法有違政府政策。

不少人都認為的士做法危險，「行左線都應該掃走咗張床褥」、「唔掃走都變咗幫人抹車」、「放車頂先啱呀」。很多網民都留言指，貨主應該選乘貨Van，而不是勉強坐的士。

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根據運輸署的《道路使用者守則》中的〈第六章職業司機須知〉提到，司機如載有伸懸於車外的貨物，應在貨物後部附有一塊至少 1 平方米大小的紅旗，如天色昏暗或能見度低就在貨車前端兩邊亮起白燈，貨物後方就應該亮起紅燈，另司機亦有責任確保車輛不會對司機、乘客或其他道路使用者造成危險，或對道路或設施造成損毀。

（香港01製圖）

↓↓↓的士車尾箱塞雙門雪櫃 突出一大截靠橡筋固定 網民：跌出嚟點算↓↓↓

有網民日前目擊有的士司機及乘客合作將一個雙門雪櫃放到車尾箱，引來不少駕駛者熱議。（片段截圖）

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