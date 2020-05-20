缺德女無戴口罩到鄰座借蛋糕打卡　台女憂被播毒：shock到爆

潮流興打卡，不少人為了拍網紅相片，不惜到各種裝修精緻的食店叫一大堆食物只拍不食。有台女日前發文，稱與友人到咖啡店用餐時，竟有兩名女子趁她離開座位期間，擅自借用其桌上的蛋糕「打卡」，過程未有戴上口罩更邊拍邊聊天，教她震驚不已，更擔心兩名女子的飛沫會噴到蛋糕上「播毒」。

台女與朋友到咖啡店時，被兩名陌生女子擅自「借用」蛋糕打卡拍照，令她大感不滿。（Dcard討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該台女於Dcard討論區發文，指周日與友人到當地一家新開的咖啡店時，兩人買了一件蛋糕，打算先於店內拍照再用餐。然而當兩人離開座位時，兩名陌生女子竟走到其座位坐下，並與其蛋糕打卡，其後更單獨拍下其蛋糕的相片，令她直指「shock到爆」。

樓主稱，兩名女子在其座位打卡時邊拍照邊談天，過程更沒有戴上口罩，令她感到「髒爆了」。她本想息事寧人，便照樣把蛋糕吃了，後來回想才覺不妥，擔心對方傾談時飛沫會噴到蛋糕上，「當下就想說算了，也懶得跟她計較，沒想到居然是防疫破口」。

樓主愈回想愈感到奇怪，稱每當她和朋友到一處拍照後，兩名女子沒多久便會出現，令她直呼：「蝦（嚇）爆！第一次遇到這種人！用想的就好毛。」

台女回想後指，每當她和朋友到一處拍照後，兩名女子沒多久便會出現，令她愈想愈怕。（Dcard討論區圖片）

帖文引來網民熱議，紛紛批評兩名「借」蛋糕拍照的女子非常無禮，「這臉皮究竟有幾層啊？比年輪還厚了吧」、「連蛋糕都買不起還想炫耀」、「我覺得很噁心，誰知道她們的口水會不會噴到蛋糕上」。

亦有網民為樓主建議「反擊」方法，「好想遇到這種人，然後在他們拍他時候走過去坐下挖蛋糕吃」、「我會衝過去她旁邊比yeah跟附上微笑」、「我會在旁邊很大聲的說『欸我的蛋糕看起來很好吃吧，好吃到有人在跟他合照欸』，然後站在旁邊看着他微笑」、「你就走過去說『小姐這個是我們的座位，桌上還有我們的餐點，這樣讓我感到非常困擾』。