「不是很凶不用怕」　台地產登廣告賣凶宅不劈價　誠實賣樓引熱議

儲夠錢買樓卻不小心買到凶宅，也只能晚晚玩凶宅練膽，不過台灣近日就出現一則超誠實賣樓廣告。日前，宜蘭有網民貼出一個報章廣告，是一個樓齡51年的凶宅求售，還寫上「只是燒炭，不是很凶不用怕」，而且售價也沒有大減。結果誠實賣凶宅引起熱議，當地地產經紀稱有許多人查詢這個凶宅，更已經有兩組客人正式洽詢。

台灣有房產仲介登廣告賣凶宅，稱「不是很兇不用怕」。（fb群組「宜蘭知識+」圖片）

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正常人都不會想買到凶宅，怕不吉利之餘還擔心晚上會怕得無法入睡，facebook群組「宜蘭知識+」有網民貼出一個賣樓廣告，要賣的是一個「南方澳凶宅「建築面積34.3坪」（約1200呎），下面還寫上「臨近市場，適做外勞宿舍，全新裝潢免整理，彈性隔間，管線重新拉設，安全沒煩惱」，後面的一句最為吸晴，「只是燒炭，不是很兇不用怕」，售價350萬台幣（90萬港元）。

網民看完後反大讚廣告誠實，但好奇經紀怎會知道凶宅凶不凶的，「有聊過嗎？」，又想到不少發達大計，「拍到鬼影就可以賺一筆」、「還可以辦撞鬼體驗營 我還不賺爆」。然而有不少人指350萬台幣的價錢就當地樓價而言也沒便宜多少。

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有地產中介向台媒指，凶宅有多凶的區分是民間說法，如上吊、他殺等死狀慘烈的會被當「大凶」，服藥、燒炭等死狀較平和的視為「小凶」，大凶小凶會影響樓價，但幅度不一。凶宅之中，跳樓身亡會被視為「大大凶」，即使死者不是於屋內死亡，但民間相信亡靈會不斷到事發地點重複跳樓。同時亦有經紀稱這個單位因講明是凶宅，反而吸引到不少人查詢，一般而返凶宅都會打折，但這個單位只比市價平一點，價錢打了9折，屬於偏貴。