破壞王外傭用陶瓷刀開罐頭即斷　僱主頭痛：未夠5個月整爛好多嘢

外傭初來報到，不時都會弄出笑話！有僱主近日在facebook群組投訴家中傭人是「破壞王」，經常把東西弄壞，外傭今次就以陶瓷刀取出罐頭內的午餐肉，結果乾脆地斷開兩截，令她大感無奈。有網民勁有共鳴，直言自己的外傭同樣破壞力驚人，又紛紛上載「斷刀」照片；但亦有人為外傭平反，指她們不是故意，僱主可以先教導一下。

外傭打算以陶瓷刀取出罐頭內的午餐肉，結果乾脆地斷開兩截。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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該僱主在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指外傭用罐頭刀開午餐肉，但仍未能取出，遂想出一個方法，就是將罐頭反轉，然後用陶瓷刀插入底部，詎料午餐肉沒乖乖出來，反而刀弄斷了，「點解可以諗到咁樣拎舊午餐肉出嚟？」

她指外傭來了她家工作不足5個月，「已經整爛好多嘢」。她又補充指，對方早前已經弄爛了一隻Le Creuset碟，連鑊的膠柄都溶掉致一邊脫落，另一邊則有裂開痕跡，但明明該鑊很大，「就算開最大嘅火都唔會燒到個柄架」，因而對她的「戰績」感莫名其妙。

外傭連巨鑊的膠柄都熔掉致一邊脫落，另一邊則有裂開痕跡。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

帖文引起網上熱，網民都分享家中外傭同樣有類似情況，發現她們都有「想用一刀走天涯」的傾向，無論切菜、切生肉、切熟食、開罐頭等，都會一物多用，「唔似我哋分得那麼細」，僱主們還上載大量「同是天涯淪落刀」的照片，非常爆笑。不過有網民則認為，外傭不知者不罪，可能她只是第一次使用陶瓷刀，「唔知道把刀易爛，以後講清楚就得」，亦有人指其方法無錯，只是用錯刀。

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