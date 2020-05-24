網絡欺凌｜罵你的人早己忘記你　網紅律師：何必在意不愛你的人

文：台灣律師 呂秋遠 當我們遇到網路的惡意謾罵、霸凌乃至於騷擾，覺得很想死是不是正常的？ 當然是正常的。因為那些人在不明究裡的的情況下，躲在螢幕背後，寫下肆無忌憚的評論，一堆跟風的人則是落井下石，怎麼不會覺得人生灰暗，甚至想要離開這個世界？基本上，放棄是最簡單的，堅持是最困難的。

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不過，「想死」與「真的付諸行動」還有一段很長的距離。如果真的已經開始有付諸行動的跡象，就應該去看醫生。事實上，情緒有病本來就是一件很正常的事情，只是有些人體質強壯，不容易在情緒上有困擾，但有些人天生虛弱，就需要常常看病，這並不是什麼丟臉或羞恥的事情，找個人可以聽聽我們說話，並且聆聽他的專業建議，是一件可以去做，也應該要去做的事情。

那麼，如果這些惡意是持續的，雖然還沒到付諸行動的地步，但已經讓自己很不舒服，到底應該怎麼辦？

其實，沒有多少人在意這些謾罵與批評，而且多數參與的人，可能連自己在罵誰都不知道。所以，如果在這個社團已經被黑、在這個團體已經被排斥，那麼，退出是最好的方法。可以退出網路一陣子，也可以離開這個社團，另闢途徑，至少讓自己可以開心點。而且，不要在意這些事情，退出只是為了要讓自己圖個清靜，而不是害怕或畏懼，畢竟情緒需要自己照顧，誰會讓自己的情緒一直在面對這些惡意的人？反正，不相信你的人，永遠都不會信，而且他們罵完你之後，根本就忘記曾經罵過你，這樣你又何必在意那一點點溫存？

雪莉與具荷拉是好友，但兩人卻先後因情緒問題自殺。（IG/@koohara）

第二種方法，就是發洩。無論找自己的好友、家人訴苦，或是發訊息給我，都是一種好事。你可以給對方取綽號，然後私底下調侃、恥笑他的愚蠢，即便自言自語都好。但是，總可找個人說說，讓自己的情緒可以舒緩一些。例如，可以對好朋友說：「哈巴狗今天看到老闆，還去幫他提公事包，那巴結的樣子真可以改名叫幫包式」。不過，盡量不要對同事抱怨這些事，更別說是上司，免得最後被他們出賣以後，只能提告公然侮辱。

第三種方法，就是硬碰硬。可以蒐集這些網友的批評與證據，並且向刑事警察局提告公然侮辱或恐嚇。通常是這樣，一旦提告以後，許多被找到的人就會低頭認錯，而且希望可以和解。人際關係的霸凌，往往都是躲在後方，不在乎對方會受傷的人做的，但是這些人在收到警方傳票時，往往也是第一時間就會想要投降，這時候，去歐洲的自由行經費就籌到了。

然而，這些都需要自己的決心。當然，我們可以消極應對，也就是離職、離團、離開等等，人生已經夠苦，不需要浪費自己的時間跟這些窮極無聊的人攪和。不想消極，也可以找人說話，或是蒐集證據，這些積極的行動，就是讓自己去面對那些骯髒的指控，這非常不容易，所以自己的心態就顯得非常重要：究竟是要戰，還是要逃？但無論戰或逃，都是很厲害的選擇，至少有決心做了選擇，而不是什麼都不做，讓自己的靈魂逐漸枯萎。

這個選擇，即便最後結局不好，但就像是使徒保羅說過的這段話：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了，從此以後有公義的冠冕為我存留。」

最後，願所有在情緒裡嚴重受苦的人，都能找到適合自己的出路，能堅持活下來，就已經是非常勇敢的人了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）