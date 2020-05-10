拒為失業父賣樓還債台女憂不孝　網紅律師：他怎麼有資格當你爸？

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這位失主，我擔心一個人沒辦法說服你，所以我邀請了臉書上的臉友一起來討論，到底你該不該堅定的拒絕他。如果你要問我個人的答案，我當然直接了當的跟你說：「over my dead body。」中文叫做，「抵死不從，絕對不給。」這年頭，沒道理都是「爽到你艱苦到我」，況且他不是一時爽，而是一直爽，你父親就是這樣的人，如果他還能稱得上是父親的話。

你當然不能借錢給他，因為那是無底深淵。我們跟家人的物質界線，永遠都是在自己能力範圍內，給予家人「即使不還也不會犧牲自己生活品質」的錢，超過這個限度，不能給也不該給。是的，我是說「不會犧牲自己的生活品質」，而不是犧牲自己照亮別人，就算那個「別人」是你的親人。原因只有一個：你垮了，誰來幫你？為什麼這個人又要為你的「孝順」而來幫你？親情勒索、尋死尋活，那都是他自己的選擇，他可以綁票，你也可以撕票，為什麼一定要幫他？房貸換車貸，他當你是棒槌嗎？

呂秋遠認為跟家人的物質界線，是在自己能力範圍內，超過這個限度，不能給也不該給。（《巨輪II》 劇照）

因為他是你爸？他只是名義上而已。不是我想否定他的存在，也不是記恨記到現在。他在你小時候荒唐、不付家用、對不起你媽，都可以是他們夫妻兩個人的事。就算以前沒照顧你、不愛你，我們都可以一筆勾銷。但是，他真的已經不是你爸，因為如果他真的是你爸，他好意思為難你嗎？爸爸親像山，不是應該自己想辦法，怎麼會想要挖子女的錢來照顧自己？真的過不去，那就別過去，犧牲他一個，總比犧牲你們一家好多了。這點道理都想不通，怎麼有資格當你爸？

但是，你不該為了沒有借錢給他而哭。

如果他在你高中的時候就跟媽媽離婚，那麼往後你還是得要養他，但大概就是幾千元而已。在你能力範圍內，一個月給他幾千元的扶養費，應該還可以。也不用特別去法院請求減免扶養義務，畢竟減免有限，還會引起他到處去說你的不是。往後他有任何負債，跟你都無關，因為現在民法已經全面採行限定繼承，就算他有天過世，留下一堆債，你也不用特別做些什麼，債務不會到你身上。如果真的擔心，那就是在他死亡後三個月內去拋棄繼承也就可以了，父債子還的時代早就過去了，你可以讓他維持基本生活，但不該煩惱他的負債，畢竟他從來沒有煩惱過，要是你幫他、房子被拍賣，人生應該怎麼過下去。

可憐之人，有時候真的必有可恨之處。今日你送他，明日誰送你？親愛的，你可以哭，但是你不能心軟，因為有些人，一輩子就是這樣，哭就哭，但他不值得你犧牲自己為他付出。海鳥和魚相愛，只是一場意外。

每個人都得為他自己的選擇負責，他選擇了那些過去的行為，我則希望你可以選擇你的未來。因為，你的爸爸，不是你的爸爸。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）