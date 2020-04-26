台女呻Long D男友提結婚卻唔提身家　網紅律師：可能他根本不想結

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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嗨，親愛的姊妹，即使有疫情，也是要談感情。雖然我不知道「遇到感情的阻礙就想到律師您」是什麼意思（怒！）但是，基於我也確實常常遇到自己的與別人的感情阻礙，又可能也是大你一輪，我就嘗試看看幫你解這一題。

為什麼要跟你談錢？你真的以為你們「論及婚嫁」嗎？結婚的事情是這樣，還沒去登記以前，都不見得會成真，即便結婚，也可以離婚，所以論及婚嫁，基本上確實要談一點錢，但並不是你這種談法，你這種談法只會把那個男人嚇跑而已。

台女質疑男友談及婚嫁但不談論錢是否有事隱瞞，呂秋遠認為先認識清楚為人更重要。（《北京遇上西雅圖之不二情書》劇照）

首先，遠距離戀愛，本身就是一場考驗。大部分的相處，都是建立在想像之中。要修成正果不是不行，但是實際相處是另外一回事。短暫的見面，你以為真的可以讓你瞭解他的日常生活嗎？你們見面，就是小別勝新婚，永遠都在浪漫的泡泡當中打滾，誰會真正認識誰？

你們必須要互相折磨、對罵、和好，然後找出兩個人的柴米油鹽平衡點，才有機會結婚，否則你們遠距離兩年就要結婚，是不是等著兩年後來找我離婚？遠距離相處？一百年也可以，別說兩年。我只怕你們真的成了夫妻，撐不到兩個月，因為你突然發現他其實擠牙膏的方式跟你不一樣。

其次，他不跟你談錢，你總是知道他的工作、家庭背景、家人、平常用錢的習慣吧？如果你都知道，談錢做什麼？如果你不知道，論及婚嫁做什麼？事實上，如果真如你所說，兩個人已經論及婚嫁，除了錢以外，無所不談，那麼你應該可以知道他的工作與日常生活的花錢習慣，這些基本上就可以判定他有沒有規劃，或是他是不是一個可以信賴的人。

如果你瞭解這些以後，還想知道他到底有多少存款？有沒有不動產？想不想在台灣買房子？你也未免想太多。說實在話，關你什麼事？他只要能養活自己、沒有欠債，你知道這麼多要做什麼？你跟他凡事都能溝通，卻不瞭解他的理財能力，這句話本身就是矛盾的，你知道嗎？

坦白說，我比較擔心的「不可告人秘密」，是他根本沒有想要跟你結婚，而且你也根本不瞭解他。至於你要不要打他的財產主意？其實他可能不在乎，因為這些婚前財產，原本就不關你的事，你如何能打他的財產主意？既然與你無關，為什麼要讓你知道？因為你想知道他要不要來台灣生活、創業、來台定居？這些事，需要的不是錢，而是勇氣。

疫情過後，飄洋過海去突然拜訪他一下吧！相信我，你的停損點，不在於錢，在於你得突然去看看他，應該會有很多意外的「收穫」。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）