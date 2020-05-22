韓國網店老闆娘人靚身材正　賣衫自己做Model有真實感又夠性感

網絡真人騷直播流行，網店店主為了有真實感更會親自上陣做模特兒。韓國一間服裝網店的老闆就因為索爆靚樣加標準身材而爆紅，賣衫之餘同時經營網紅副業！

韓國美女「Baglelin」是一名網店老闆，同時也是店舖的模特兒。（IG「baglelin」圖片）

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韓國美女「Baglelin」是一名網店老闆，該店專門售賣各式女式服裝，由套裝、連身裙、短褲、吊帶背心、鞋等等一應俱全應有盡有。由於Baglelin本身都有樣有身材，所以她亦會做埋模特兒，穿上要出售的衣服，再自拍真人穿上後的效果。人靚身材正的她，不論什麼服裝都可以輕鬆Carry，換上小背心的時候由加出現洶湧事業線，客人們睇衫之餘亦有額外的視覺震撼！

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