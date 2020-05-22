【超搞笑】日本小海豹兩個月大崩壞變「大叔樣」　原是基因的錯

海豹寶寶的可愛果然無人能抵擋，位於日本三重縣鳥羽市的三鳥水族館最近一隻2個月大的海豹寶寶經網民連日投票，終於得出其名字「ニコ」（Niko，微笑君）。不過其樣子卻成為大家的熱議重點，不少網民表示牠年紀小小卻擁有「大叔」臉相，非常爆笑。

位於三重縣鳥羽市的三鳥水族館最近一隻2個月大的海豹寶寶經網民連日投票，終於得出其名字「ニコ」（Niko，微笑君）。（Twitter圖片）

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三鳥水族館近日於Twitter上載相片，宣布經過一輪網民投票，2個月大的貝加爾湖海豹寶寶終於命名叫「ニコ」（Niko，微笑君）。不過網民亦發現Niko雖只有2個月大，但外貌卻有着極大轉變。

剛出生的牠本擁有純白的皮毛與圓滾滾的黑眼珠，但2個月後卻變成「中年大叔樣」，眼邊開始出現皺紋之餘，全身更逐漸變成黑色，外觀與年紀極大反差，一眾網民笑言：「有兩隻海豹寶寶？」、「這照片是合成的吧？」

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水族館後來更公開微笑君父母的照片，發現牠們原來有着相同的「大叔樣」，網民笑稱：「微笑君長得像媽媽」、「父母的眼睛也太像了吧」、「基因的烙印啊」。

（Twitter）