【咪以為小事】拔智慧齒後頭痛視力模糊　醫生開腦膿液噴出險死

牙痛慘過大病，絕不能少看牙齒的毛病。內地一男子早前拔智慧齒後出現視力模糊、臉部抽搐等，其後更失去意識不省人事，原來他出現嚴重顱內感染，幸好醫生及時為他進行顱內減壓手術，清出膿液，才讓他拾回一命。

肇慶28歲男子今年初因為智慧齒發炎，在家鄉附近的牙科診所拔牙。想不到第二天起床時開始出現頭暈、視力模糊、有重影等症狀。（資料圖片）

肇慶28歲男子今年初因為智慧齒發炎，在家鄉附近的牙科診所拔牙。想不到第二天起床時開始出現頭暈、視力模糊、有重影等症狀，於是到當地醫院就醫。醫生為他腦部照CT檢查後，沒有發現明顯的異常，他見情況好轉便出院了。

不料，在出院後的第12天，再次出現視力模糊、重影等症狀，還伴隨劇烈的頭痛。男子的妻子指丈夫「後腦勺連着脖子都在疼痛，嘴角不停地抽動，意識也開始模糊了」。

醫生提醒拔牙後一旦有發熱、頭痛、視力不清、精神變差等情況，一定要及時求醫。示意圖，非涉事人。（資料圖片）

男子輾轉被送到廣東三九腦科醫院，並即時被安排進入重症監護病房。醫生給他抗感染治療，但男子的情況進一步惡化，很快就不省人事、四肢抽動、呼吸急促，瞳孔放大等。醫生判斷他是細菌感染導致的硬膜下膿腫並形成腦疝，又指患者病情危重，生命垂危。

醫生連夜為他進行「雙側去骨瓣減壓術」和「硬膜下膿腫清除術」搶救。開顱後，醫生在男子的硬腦膜切開了一個小口後，大量白色粘稠樣的膿液噴射而出。完全切開後，更發現已經有廣泛的膿胎形成，醫生把膿液清除，證實是革蘭氏陰性桿菌感染，最終手術成功，男子近期亦康復出院。

醫生解釋，口腔是一個有菌環境，如果在拔牙前後沒有仔細護理，特別是在炎症急性期，口腔細菌非常容易通過血液或者直接跑到鼻竇及顱內，導致腦膿腫或硬腦膜下積膿發生。因此，拔牙後一旦有發熱、頭痛、視力不清、精神變差等情況，一定要及時求醫。

（南方都市報）

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