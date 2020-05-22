江蘇女健身突倒地　嚴重「酸中毒」　心臟驟停逾兩小時終救回

江蘇省南京市34歲女子張玲（化名）上月25日在健身室鍛煉期間突然倒地不起，心跳呼吸驟停，隨即被送往江蘇省中醫院急救；醫生起初判斷張玲已失去生命體徵，救治成功機會渺茫，但經過約2小時的搶救，張玲終於恢復心跳，現已從昏迷中甦醒，且能與其他人交流。

張玲當日心跳呼吸驟停，倒地不起，健身室的工作人員見狀立即將她送往附近的江蘇省中醫院，急診科副主任郭濤及醫生張峰輪流對她進行心肺復甦術（CPR），然而5分鐘後情況仍未見好轉。

「抽出來的血都是黑色的」

急診科主任醫師王毅軍憶述：「患者（張玲）來時沒有任何生命體徵，從倒地到送到急診室已經過去了20分鐘，救治成功的希望不大。當時只覺得她才30多歲，年輕的生命就此逝去實在太可惜，因此特別想把她救過來。她一點心跳都沒有，查了幾次血氣，抽出來的血都是黑色的，二氧化碳高得測不出來，嚴重酸中毒，血乳酸高於17，遠遠超過了極限值。」

經過2個小時心臟按壓，張玲的手終於動了一下，並逐漸恢復脈搏和微弱心跳，惟仍未脫離生命危險；她休克的原因不明，加上長時間心跳呼吸驟停，導致出現缺氧及嚴重的凝血功能紊亂，醫生於是使用人工肺（ECMO），但在做穿刺時一度無法止血，需安排人手守床邊替她止血，同時調整用藥。院方表示，張玲身材瘦小，血管非常細，對插管造成了較大困難，幸最終仍成功，令其血壓及心率穩定下來，救回她一命。

及時接受心肺復蘇成關鍵

本月6日，張玲除去人工肺，但醫生再檢查時發現其腦電圖顯示情況不理想，很可能成為植物人；幸運之神4天後再度降臨，張玲從昏迷中甦醒，現已拔除插管，完全恢復意識，可進行正常交流，之後會繼續接受下肢康復治療。

重症醫學科副主任蔣華周二（19日）說：「在正常室溫下，心臟驟停4分鐘後腦細胞就會出現不可逆轉的損害，如果時間在10分鐘以​​上，即使病人搶救過來，也可能是腦死亡。像患者（張玲）這樣心跳驟停兩個小時，還能救治成功，意識恢復如常的畢竟是個別例子。她的情況特殊，一方面是她從倒地後短時間內就接受了心肺復蘇，可以說搶救十分及時，另外年紀輕，身體素質較好也是重要因素。」

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