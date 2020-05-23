Simply Mask彩色口罩$99一盒50個　周一網上登記抽籤定次序

新冠肺炎（COVID-19）疫情開始緩和，市面口罩供應增加。本地口罩品牌「Simply Mask」facebook專頁昨日宣布，將於下周一（25日）中午12時開放公眾登記，強調以抽籤形式決定發貨次序，市民毋須「鬥快」。首批口罩設湖水綠、天藍色、紫色及粉紅色，一盒50個，未包運費的售價為99元。
本地口罩品牌「Simply Mask」facebook專頁昨日宣布，將於下周一（25日）中午開放公眾登記。（「Simply Mask」fb）
「Simply Mask」表示，facebook專頁將於本月25日中午12時上載Google連結，市民點擊後即可按指示登記，截止時間為27日中午12時；團體和公司客戶亦可登記。
↓↓↓登記及口罩詳情↓↓↓
登記步驟：
1. 在「訂購表格」填寫真實姓名、手提電話及電郵。
2. 內部抽籤決定發貨次序，發貨時登記者將收到SMS通知；點擊網址後選購口罩、送貨方式和付款。
3. 付款成功後約7個工作天內發貨。（付款成功後需隔30日後才可再次購買）
口罩規格：
以ASTM F2299標準測試，口罩過濾率達98.2%，官方指正等待「Nelson Lab」的詳細測試報告，預計7月有結果。
口罩售價：成人口罩（每盒50個）
尺寸：17.5cm x 9.5cm
價錢：每盒$ 99
顏色：首批只售湖水綠、天藍色、紫色、粉紅色
付款方式：Visa、Master、Payme、TNG Wallet及支付寶
取貨詳情（運費到付）：
1. 派送至住宅/工商地址（運費約30元）
2. 順豐站/順豐中心自取（運費約30元）
3. OK便利店自（運費12元/1盒、22元/2盒、30元/3盒）
有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。