Simply Mask彩色口罩$99一盒50個　周一網上登記抽籤定次序

新冠肺炎（COVID-19）疫情開始緩和，市面口罩供應增加。本地口罩品牌「Simply Mask」facebook專頁昨日宣布，將於下周一（25日）中午12時開放公眾登記，強調以抽籤形式決定發貨次序，市民毋須「鬥快」。首批口罩設湖水綠、天藍色、紫色及粉紅色，一盒50個，未包運費的售價為99元。

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「Simply Mask」表示，facebook專頁將於本月25日中午12時上載Google連結，市民點擊後即可按指示登記，截止時間為27日中午12時；團體和公司客戶亦可登記。

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