【動物之森】媽媽每月送贈珍藏級禮物表達思念　仲有超靚生日蛋糕

《動物之森》當中接近400位動物島民令所有玩家非常著迷，還有一眾特別角色的出現，令遊戲耐玩度大增。相信不少玩家亦發現1個隱藏角色「媽媽」，雖然不會出現在島上，但她每個月亦會寄信及禮物，又在信中表達對島主的想念之情，甚至於玩家生日寄送蛋糕，非常窩心。

隱藏角色「媽媽」每個月亦會寄信及禮物，又在信中表達對島主的想念之情。（YouTube片段截圖）

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在動森中，玩家於每月也會收到神秘媽媽的禮物信，當中不少是非常特別的小物品，例如玩偶、圍裙、畫、毛衣，甚至生日蛋糕等一共13款84項，部份禮物更可用改造工具盒變成其他顏色。

玩家於每月亦收到神秘媽媽禮物信，當中不少亦是非常特別的小物品，例如玩偶、圍裙、畫、毛衣及生日蛋糕等一共13款84項禮物。（YouTube片段截圖）

不少玩家認為收集禮物的時間非常漫長，由於禮物每月只送一樣，一年內連同生日蛋糕只收到13款小物品，假如要集齊所有禮物，更需花8年時間才能完成，坦言沒有太大耐性。不過亦有玩家稱，其實這設定是固意的，令玩家感受到母親對子女的耐性及關愛，直言感動不已。

（YouTube、Villagerdb）

↓↓↓以下圖鑑詳列全84款物品的資料↓↓↓

1月：媽媽藝術

+ 4 + 3 + 2

ＸＸＸＸ

2月：媽媽刺繡裝飾

+ 2

3月：媽媽蠟燭

+ 2

4月：媽媽衛生紙盒

+ 2

5月：媽媽手作束口雙肩包

+ 4 + 3 + 2

6月：媽媽手作圍裙

+ 4 + 3 + 2

7月: 媽媽玩偶

+ 2

8月: 媽媽筆筒

+ 2

9月：媽媽抱枕

+ 2

10月: 媽媽茶壺保溫套

+ 2

11月: 媽媽廚房地墊

12月：媽媽手編毛衣

+ 4 + 3 + 2

島主生日

+ 2