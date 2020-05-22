【動物之森】DIY方程式同島民性格有關　一文睇盡8款圖鑑

相信已入手《動物之森》的玩家都忙於裝飾島嶼，除了傢俱，每日向動物島民索取DIY方程式亦是必不可少的每日任務。但玩家會發現島民製作重複的DIY，又或是等待很久亦未拿到心儀的DIY，其實島民的性格會影響他們所製作的DIY種類，以下圖鑑讓大家辨別不同島民製作哪種DIY。

玩家除了每日跟他們聊天、送禮物，最期待莫過於在不同時段遇到島民製作DIY的時刻。（Twitter圖片）

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無人島除了2位與玩家上島的初代居民，亦需找齊另外8隻動物，並邀請他們在島上居住。玩家除了每日跟他們聊天、送禮物，最期待莫過於在早、午、晚各遇到1位島民製作DIY的時刻，只要向他們索取該方程式，便可製作家具、小物件等以裝飾無人島。

因島民擁不同性格，亦會根據他們本身對顏色及風格的喜好而製作各款DIY，詳情可參考以下8款圖鑑。

只要向島民索取該方程式，便可製作家具、小物件等以裝飾無人島。（Twitter圖片）

即睇唔同動物島民有咩DIY

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如果想要集齊DIY，最好的方法就是找尋各種性格的動物並成為島民。不過在邀請動物入島居住前，如果擔心與本來的島民不夾，可到網站（https://d.japamori.com/）分析自己想要的動物與島民關係如何，以避免出現「搬遷危機」。

邀請島民前都要夾吓時辰八字！

而除了以上DIY方程式，玩家在不同季節亦會得到期間限定的DIY方程式，還有屬於傅珂（貓頭鷹妹妹）的流星系列DIY。

（綜合）

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