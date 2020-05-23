【動物之森】一文睇盡52款人氣花冠花圈DIY　玩家勁讚最靚係呢樣

任天堂大作《動物之森》現成全球大熱，無論新手或是老手每日必做之任務就是向島民索取DIY方程式以製作家俬及其他小物品。而數到近期大熱，莫過於用不同花種製作的花冠花圈，送禮自用亦一流，但要集齊全52款，原來是有要求！

大部份玩家亦會花時間種花，其目的除了裝飾無人島，其實亦是製作各款花冠花圈的必要材料。（Twitter圖片）

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在每日任務之中，種花是必不可少，其目的除了裝飾無人島，其實亦是製作各款花冠花圈的必要材料。現時玩家可在島上種出8款共52色的花，原色可在商店、或從NPC然然買種子，或在外島收集花株，再進行各種配色。特別注意的是，鈴蘭、金玫瑰是必須等到無人島被評為5星後才能進行種植及自然生長。

根據動森官方解釋，全52款的花冠花圈亦是向不同島民索取方程式，但玩家首先要集齊一定數量的DIY方程式才會逐步取得。（Twitter圖片）

而根據動森官方解釋，全52款的花冠花圈亦是向不同島民索取方程式，但玩家首先要集齊一定數量的DIY方程式才會逐步取得。換言之，玩家每日愈積極向島民收集各家俬DIY方程式，便越快完成所有花冠花圈DIY。以下圖鑑列出所有花冠花圈的材料及取得方程式的要求。

入門級花圈、花冠DIY↓↓

+ 4 + 3 + 2

集齊50款DIY方程式，就有以下花圈、花冠DIY↓↓

+ 4 + 3 + 2

集齊100款DIY方程式，就有以下花圈、花冠DIY↓↓

+ 13 + 12 + 11

集齊200款DIY方程式，就有以下花圈、花冠DIY↓↓

+ 15 + 14 + 13

除此之外，不同性格的島民亦會根據他們本身對顏色及風格的喜好，而製作各款DIY，詳情可參考以下8款圖鑑。

即睇唔同性格動物有咩DIY方程式！

+ 4 + 3 + 2

一眾玩家曾力讚任天堂着重遊戲小物品的設計，即使是花冠、花圈亦非常精美又像真，吸引玩家們不斷收集DIY方程式。但他們又坦言種花過程極度漫長又複雜，因此感到崩潰，越難種的花越美」、「何時才完成收集DIY過程」、「這是非常熬肝的遊戲」、「很多花都漂亮，整個島都種滿花了」。

（綜合）