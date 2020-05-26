落地錯過安全墊　女空中飛人頭骨碎裂亡　好友哀悼：願在天堂高飛

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，烏拉圭29歲女空中飛人魏地拉（Guadalupe Videla）自3月中開始就一直於西班牙貝薩因鎮（Beasain）接受隔離，近日她重投訓練，但嘗試從5尺（約1.5米）高處跳下時卻未能正確落到安全墊上，不幸導致頭骨碎裂，送院不治。

魏地拉最近才加入「Il Circo Italiano」馬戲團，事發時正在練習新的表演項目，嘗試從1.5米高處躣下，然而落地時卻失誤，錯過安全墊直撞地面，導致頭骨當場碎裂；其他團員馬上將她送往當地醫院急救，惜數小時後證實傷重身亡。

馬戲團長羅西利（Pele Rossi）稱，如果當時魏地拉是從更高處跳下，很可能會有足夠時間調整著地姿勢，從而避過一劫；警方現仍在調查出事原因。

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魏地拉的好友及同事紛紛在網上表示哀悼，一名曾與魏地拉合作的馬戲團長稱：「一位天使已離開了我們。大家都相信她會在天堂繼續展現才藝和笑容，我們會永遠記得她的英姿。」好友塔皮亞（Paola Tapia）說：「妳曾為我們帶來那麼歡樂，我們會非常掛念妳。如今變了天使，願妳在天堂展翅高飛，永遠不再悲傷。」