CSD中衛︳台灣口罩禁令最快6月1日解禁　中衛口罩：電話被打爆

較早前屈臣氏推出的中衛口罩引來港人瘋搶，直到現在一盒普通版即使炒至250元仍然吸引到買家。隨着台灣即將解除口罩禁售令消息曝光，多個國家都想從台灣購買口罩；以口罩設計特別而為人所知的中衛口罩接受《中央社》訪問時表示，自消息傳出後不斷收到國內外的訂購，「電話已被打爆」，又坦言有客戶一次下單就想要數十萬盒，但未透露買家來自哪個國家。

台灣口罩廠商中衛稱，自口罩解禁消息傳出後，多國都打電話想訂口罩，有客人一次下單就想要數十萬盒。（中衛圖片）

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2019冠狀病毒（COVID-19）爆發初期，全台灣的口罩廠均被政府徵用，統一口罩的分配，但疫情緩和後，有傳最快6月1日解禁，開放內外販售，與口罩實名制並行，當局明天會和口罩廠商開會研究細節。

口罩廠商中衛最近接受《中央社》訪問時表示，自解禁訊息傳出後「電話被打爆」，美國、意大利、西班牙等國家都有客人經駐台機構聯絡，希望訂口罩。同時台灣的藥房、美妝店等都有很多客人想訂，中衛又透露有客戶一下單就要求購買數十萬盒口罩。

中衛稱會與台星謝金燕合作，推出「姐姐蕾絲口罩」。（fb專頁「CSD中衛」圖片）

現時中衛口罩日產約95萬片，除天空藍、粉色、黑色等基本款外，日後會推出全新包裝迷彩口罩，並將與台星謝金燕合作，推出「姐姐蕾絲口罩」，希望用家防疫之餘能戴有型又好看的口罩。

消息傳出後，一眾台灣民眾非常高興，在廠方fb大讚「中衛口罩對我來說是口罩界的LV」。中南部的網民也紛紛指，中衛口罩主要分配在北部，「台南、高雄看都沒看過」，笑言解禁後要「復仇式購買」。其中，有香港網民留言稱「希望香港好快有得買」，獲小編回覆稱解禁後除了在屈臣氏買到，亦可在網購平台博客來購買。

中衛口罩較早前在屈臣氏開賣後被港人瘋搶，原價不用100元50片的基本款，在fb群組被炒至250元以上仍有價有市，甚至有網民稱「合理」，而其「星空雪花」系列更被炒至近800元的天價。

（綜合）