大馬網紅係自由身模特兒　好身材IG派福利照　原來係工商管理學士

馬來西亞是盛產美女的地方之一，更重要的時她們不止有樣亦都有身材！IG上擁有多達51.4萬名粉絲的大馬網紅「Huisunpang 彭珊珊」就是其中一人，她除了樣子夠晒甜美令人一看就愛上之外，身材亦都火辣非常，不時露出深長事業線打卡騷身材，平時即使穿上高領衣服亦都掩蓋不了她的超豐滿上圍和纖腰，網民們看到又怎能不血脈沸騰呢！

彭珊珊是一名自由身模特兒，平時亦會到婚禮、節目活動上表演唱歌，本身是工商管理學士。（IG「huisunpang33」圖片）

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彭珊珊是一名自由身模特兒，平時亦會到婚禮、節目活動上表演唱歌，本身是工商管理學士。作為一名網紅，她亦不介意性感上陣，經常都會穿吊帶、小背心、泳衣等衣服在社交媒體上打卡派福利照，有時又會穿上晚裝、高領衣服、連身裙等拍照，展示出溫文爾雅的另一面。

同場加映！更多靚女介紹你識！（香港01製圖）

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被封百大性感女性的大馬網紅 IG狂曬事業線 火辣裝扮派福利！（IG「ms_puiyi」圖片／香港01製圖)

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網民讚「靚到公仔一樣」 大馬網紅模特兒Amy香兒靠童顏巨乳突圍（IG「xiianger」圖片／香港01製圖）

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