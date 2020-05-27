OxyAir Mask彩虹口罩出爐！每盒3隻粉色系$90　6.4開始登記抽籤

新冠肺炎（COVID-19）疫情有所緩和，但市民仍不敢鬆懈，繼續戴口罩防疫。本地公司「OxyAir Mask」彩虹口罩再度出爐，將於6月4日接受登記抽籤，每盒有齊3種顏色，售價為90元一盒30個，規格達ASTM Level 2。

Oxyair Mask公布，因要等待VFE測試結果，ASTM Level 2口罩需延期至4月15日早上。（Oxyair Mask圖片）

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OxyAir Mask日前在facebook公布最新開賣消息，最令人期待的彩虹口罩終於出爐，每盒有齊粉紫、粉紅及粉綠三色，一盒30個，每隻色一包10個，售價為90元。廠方將於下星期四（6月4日）早上9時半接受登記，翌日同一時間開始抽籤。

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部分Oxyair Mask口罩沒有商標印刷，將以隨機形式發售。（Oxyair Mask圖片）

OxyAir Mask購買詳情：

登記日期及時間：4/6 09:30開始

抽籤日期及時間：5/6 09:30

價錢：$90/30個

顏色：粉紫、粉紅及粉綠

規格：ASTM Level 2

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