廁所「蛇王」一覺瞓近5個鐘　上司舖頭搵人　高登仔終「被辭職」

返工蛇王是人之常情，但如果偷懶到被老細多次急Call仍然失蹤就大大鑊！高登討論區有網民分享，指自己在上班時到廁所睡覺，但不小心睡到快要收工，醒來查看手機發現錯過多個WhatsApp訊息及來電，「而家出到去肯定死硬」，急問一眾網民怎麼辦。

有高登仔分享自己到洗手間蛇王，結果一覺醒來已經是收工前半小時。（資料圖片）

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樓主的帖文「啱啱喺公司廁所蛇王，唔小心一覺瞓到收工」為題發文，劈頭第一句就問「點算好？」，皆因他在廁所熟睡時多次錯過上司的來電及訊息，「啱啱冚親個頭醒咗，仲有半個鐘收工，而家出到去肯定死緊」。

有網民問他到底睡了多久，樓主表示最初他一邊如廁一邊上高登討論區，最後一個回覆的貼文是12時50分，「如果真係1點瞓到而家就真係玩完」。樓主的帖文於下午4時35分發出，換言之樓主大約睡了4.5小時；之後他再補充「今個月第5次了」，不過之前有人看舖，而且他只睡一會兒就醒過來，所以只收了一封警告信，「今次無人駕駛同埋瞓咗好耐，所以好淆底」。

高登仔自言事件發生後覺得十分害怕，最後亦被上司要求他辭職。（劇集《我要準時下班》劇照）

然後樓主更新情況，說自己已經離開廁所，「啱啱出到去，其他嘢唔講，冇炒，叫我自己辭職，好好人啊」。他又說自己離開廁所時雙腳「真係好痺」，亦不知道為什麼即使有人打電話給他，手機亦沒有響，「連我Set嘅鬧鐘都冇響」。

樓主「蛇王」一事被揭發，因為他在廁所「蛇王」期間雪糕店一直「無人駕駛」，兼職同事回來後發現舖頭落閘，於是打電話給上司查問。上司找不到樓主就親自到店拍門，當時樓主才剛剛在廁所睡醒。

網民在樓主遇到困難的時候，不時都提出各種意見：

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