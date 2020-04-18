台女工作壓力爆煲　怪自己抗壓力低　網紅律師引約翰連儂名句開解

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嗨，這位朋友，很久以前的一部日劇，有這麼一句話：「逃げるは恥だが役に立つ」，中文的意思大概是，逃避雖然可恥，但是有用。第一次看到這句話，你會不會覺得很詭異，為什麼逃避可恥，但是有用？可恥的事情會有用？

這句話，有三個重點，分別是逃避、可恥、有用。逃避是不是好事？不一定，要看你逃避的對象跟別人有沒有關係。如果與越多人相關，那麼逃避就不見得好，解決不了的事情，乾脆承認、趁早面對也不是壞事。但如果逃避是自己的事，不妨可以先休息，保留實力，以後再戰。簡單來說，跟自己越有關連，跟別人越無關連的事，就可以選擇逃跑。

那麼可恥呢？因為人生在世，要完全與別人無關是很難的。每個人與別人，都有千絲萬縷的關連，很難施展次元刀完全切割，既然與別人多少有關，當一個懦夫，臨陣脫逃的時候，外界的評價難免覺得可恥，因為逃跑會影響到別人。只是很有趣的結論竟然是如此：逃避雖然可恥，但是有用。為什麼？

台女因為不適應新工作而壓力爆標，呂秋遠引用日劇劇名「逃避雖可恥但有用」來安慰她。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

因為，你已經撐不下去了。這世界總是教導我們，要比別人成功、上進、努力，如果自己不想要往前走，想要在路邊歇一會，就會被認為不求進取、頹廢喪志。許多人被這樣的念頭驅趕，不斷往前走，忘了欣賞沿路的風景，一路走到結束，人生也就跟著完結。成功了嗎？不好說，因為就算留下再多的成就，不論是名聲、金錢、地位，反正死了以後就是別人的，頂多只有「我們懷念他」這樣幾個字，但是，自己快樂嗎？

哈囉，你到底為了什麼，進去這家公司、選擇這份工作？如果你根本不喜歡現在的事情，而且已經嘗試過，為什麼要堅持下去，然後把自己身體搞差呢？如果你已經強顏歡笑在面對所有的工作，那麼你應該選擇的是離職，而且找出自己喜歡做的事。如果是因為經濟壓力不能走，那麼你不妨可以放輕鬆面對。就像我一樣，不喜歡數學與理化，就是無能為力，為什麼一定要強迫自己變成一個全才的人？我就是有缺點、就是不夠好，為什麼不能承認這一點？逃避就逃避，選擇另一條道路，不是會走得比較開心嗎？

呂秋遠認為如果撐不下去就逃跑，不用強行死撐而苦了自己。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

據說約翰藍儂說過這樣一段話，但他有沒有說，我不知道，原文是這樣的：「我五歲的時候，我媽總是告訴我，快樂是人生中最重要的關鍵。我去上學以後，他們問我，我長大以後想要什麼？我回答『快樂』。他們說我搞錯題目了，我告訴他們，他們搞錯人生了。」如果撐不下去，那就逃跑吧，至少你已經嘗試過了，不必什麼事情都想跟別人比較，人生總是存在不同時區，他們先看到日出，我們晚點看到，如此而已。

不管黑夜多長，我們都會看到日出的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）