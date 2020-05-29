70歲爸爸出軌媽媽不願離婚　女兒憂父被騙財：點解佢會信係真愛

發現同床40年的另一半出軌，你會怎樣做？有女網民日前在網上發文，指發現70多歲的爸爸有外遇，媽媽或念在多年感情無意離婚，但擔心對方會被騙財騙感情。當女兒揭穿其出軌後，爸爸承諾不再聯絡第三者，唯反口覆舌，令樓主心痛又氣憤，遂向其他網民求教「點做好？」。

女網民發現爸爸出軌，媽媽不願離婚，因而感到不知所措。（示意圖，《春嬌救志明》劇照）

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該女網民日在網上討論區「親子王國」以「爸爸出軌」為題發文，指50多歲的媽媽發現七旬爸爸有外遇，遂向她傾訴，「話佢搞乜都唔緊要，最緊要唔好再畀錢個女人」。樓主亦跟爸爸商討過，當時他承諾不會再聯絡，但其後翻查爸爸的電話記錄，「又睇到佢又打畀個女人」。

樓主補充指，曾向媽媽提出離婚的建議，但對方卻以「離婚係佢哋嘅事」而拒絕，其實媽媽曾多次懷疑丈夫有外遇，但首次找到證據，所以有少少不知所措。樓主指爸爸直認在街上認識第三者，「個女人係咁同佢講嘢」，爸爸又曾匯錢到湖南，並收過「親愛的，起飯了沒有，擔心你身體」等訊息，她曾質問爸爸為何會相信這就是「真愛」，即使心平氣和向他分析是詐騙，爸爸亦未有理會，樓主又慨嘆「做仔女嘅無力感真係好大」。

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帖文引起網上熱議，不少網民都留言稱父母都已是大人，而且作為子女也無法管束他們的感情事，「阿爸唔到你管，但你可以做的係照顧好你阿媽」，建議樓主多關心媽媽。另有人指這情況確有騙財的可能，着樓主睇實財政狀況，但還是要耐心勸導爸爸，免得他態度更加強硬，「欲速不達，比啲耐性，慢慢嚟」。