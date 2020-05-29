台灣網紅鞋濕想換被咖啡店拒絕　門口摔飲品發文公審　結局大反轉

台灣日前爆發一宗網上風波，在IG坐擁32萬粉絲的網紅「卡卡兒」和台北一間咖啡店開戰，她聲稱被店家欺負，擬在店內換鞋即被勸阻，職員稱「禁止商業拍攝」。她生氣下想離開又被要求付錢，怒極在門口摔爛飲料離開，豈料店員竟在地上拾起爛杯塞入其友人手袋。網民各有看法，惟店家上載當天閉路電視畫面後風向即反轉，備受質疑的卡卡兒委屈認為因其網紅身份才「被貼標籤」。

台灣網紅卡卡兒在IG上載自拍及貼文，批評在台北一家咖啡店受氣。（「nevercaca」IG圖片）

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事件起因是卡卡兒日前發文公審一店家，她稱和好友在台北一家咖啡店受辱，當日因下雨鞋子濕了需要更換，店員拒絕並即店內禁止商業拍攝，她即時解釋「只是換個鞋，沒有要換衣服，也沒有在賣東西」，但對方拒接受。

卡卡兒指因對方態度欠佳故不想幫襯，離開時卻被攔住要求付錢，職員揚言要報警，最後其友人付錢了事。卡卡兒稱因怒極不想喝飲料，遂在店門外將飲品摔在水溝蓋上，未料職員追出，更拾起被摔爛的飲料杯子追上，塞入其友人的袋子，因而令袋內東西弄髒。卡卡兒認為店員行為是欺負女生，稱會找律師討回公道，還公開了店名。

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然而，店家在fb專頁上載了當天閉路電視畫面，把事件說出了第二個版本。店家稱當天女客人拿行李箱進店，從裏面想拿出新鞋更換，店家強調已多次提醒禁止換裝及商業配件攝影，女客人聽後即想離開，惟實際她早已點單，更員工提出要先付款才能離開，對方反駁離開是「消費者權益」，店家無奈下只能報警處理。

店家指該女網紅最終決定以外帶優惠價將飲料變外賣帶走，「但客人立即把飲料摔在店門口，店長只能把殘餘垃圾還給網美客人」。

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精明如偵探的網民，亦在閉路電視片段中發現了網紅說法的破綻，質疑當天或未如她所言下雨，畫面中的地板是乾的，質疑她所說鞋子是濕的並不真確，又稱不論原因在店內換鞋會影響到其他客人，不是合理行為；但也有網紅的粉絲留言認為，店家將垃圾放入別人的袋始終是不對。

咖啡店的店長亦發文解釋，指早因不少網紅網拍業者未獲准許在店拍攝影響其他客人，故事先在菜單及網上說明禁止商業拍攝，強調個人對網紅沒偏見，店內一向也有其他網美客人。他指因是次糾紛卡卡兒曾教唆粉絲在店家專頁留負評及惡意攻擊，希望各方別再浪費時間在此事上，又透露事發後有多家傳媒想採訪，已一一回絕，希望事件快點平息。

網紅公審在先，惟店家出面後，風向即轉，不少網民都認為店家企硬沒錯，處於下峰的卡卡兒再反擊，強調自己在咖啡店受到不平等對待與歧視，重申剖白自小出來打工明白服務業的困難，但當天店員因其外表和行李箱而歧視她，慨嘆現時網紅被標籤「業配、炫富、不可一世、囂張」，無論她做什麼都被認為是業配，而且「因為我是網美摔飲料是囂張，而店家將飲料塞進袋子裡成了霸氣十足帥氣的表現？」質疑自己如非網紅只是打工女生，待遇可能有所不同。

她又提到店長根本無法證實其行李箱中裝的是什麼，影片也經過包裝修飾，甚至粉絲想幫她出氣時，「隨口的請求都變成教唆了」。她表示自己有錯被公審會接受，也願意接受罰款，「但我也希望那個犯錯的店長跟被他傷害的我們道歉」。