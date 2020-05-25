木村花自殺｜台灣女遭欺凌想過死　網紅律師：最好報復是活得更好

編按：28歲台女中學時慘遭同學凌欺3年之久，一度做出自殘行為，情緒嚴重低落時曾出現自殺念頭。她雖沒有為此走上絕路，但仍走不出當年被欺凌的陰影，情緒不時感到受困擾，遂向網紅律師呂秋遠請教如何面對傷痛記憶。

真人騷節目《雙層公寓》參加者日本女摔角手木村花，早前疑不堪網絡欺凌而自殺。（木村花Twitter）

網友問題如下：

呂律師你好。有一件事困擾我很久了，我很希望你可給我一些意見跟建議。我國中的時候因為長相跟身材被霸凌，霸凌的人根本不知道是霸凌，只是覺得是好玩。

有一個男生總是掀我的裙子，因為我很喜歡卡通圖案、趴趴熊、皮卡丘，所以我穿的並不是三角褲是四角褲，他們覺得我很奇怪，還覺得我很變態很有問題。那個男生坐在我的後方，不知道為什麼，他總是坐在我的後方，他都會嘲笑我胖，可是他比我還胖。他還會推其他男生來撞我，還會說誰要來幹我上我。

我沒有自殺，我也沒像葉永鋕一樣死在廁所，我平安的從國中畢業，但是我走不出這個陰影。很長一段時間，我很自卑自閉，不想跟任何人接觸。我現在已經28歲，接觸到很多很好的人事物所以慢慢的樂觀不自閉，可是偶爾過去的回憶還是偶爾浮現。很討厭、有一點痛苦，以前比較嚴重的時候會很想死，現在比較不會，但是偶爾在深夜的時候還是會突然大哭。因為我還有很多想做的事，也有很多很開心的事，但偶爾情緒還是突然找上來了，我不知道該怎麼辦。我知道呂律師很忙，但希望您能夠給我建議。

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呂秋遠回覆：

這位姊妹，在看到你的留言時，我想到了木村花，這位來過台灣幾次的22歲職業摔角選手。她後來被經紀公司安排，參加《雙層公寓》這個實境節目，在製作單位的精心設計下，漸漸被「剪輯」成一個善於忌妒的傲嬌小女生。小花的許多被設計的眼神與動作，遺憾成為酸民的目標，成為殺死小花的武器。她開始被一些網友攻擊，螢幕背後這些惡意的言語，叫她去死，說她噁心。最後，她順了這些人的願，在昨天走了。

抱歉，其實我沒有答案。因為人生的問題，大部分都沒有解答，被突然出現的人打了一巴掌，眼睜睜的看他揚長而去，你也只能錯愕的站在原地，火辣辣的掌痕還在，但是他已經得意的往前走。你如果來得及問他為什麼，他的答案可能會是，我就看你不順眼，怎樣？這種不順眼、霸凌，或是冷暴力，哪裡是邏輯或道理可以說得清楚的？就是要搞你，怎樣？

我沒有要你忘記，我要你放著。因為這些事情，你越是強迫自己要忘記，就越容易跟著你。人是一種很喜歡互相傷害的動物，比較特殊的是，經常以正義為名，或是以愛為義。不要急著找答案，因為到你可以諒解的那一天，就算有答案，可能也不重要了。放著會比較好嗎？我不能肯定，但是會慢慢的滲透進你的記憶裡，成為你身體的一部份，然後逐漸的忘記，就像是重複的影印一樣，可能一百遍、一千遍以後，你會慢慢的無感，這時候，這些事情就會真正的不再影響你。或者當有一天不小心又再想起的時候，給自己一個寬容的擁抱，然後拍拍自己曾經受傷的靈魂，告訴她，沒事了沒事了，一切有我呢！

但是請相信我，無論如何，一定有人願意幫你。就像我，即使不認識你，也願意聽你說話。請你當自己的天使，有餘力，也當別人的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）