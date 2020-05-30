21歲台男徒手清化糞池　不怕未來女友嫌棄　網民：我看到的是態度

常言道工作無分貴賤，但始終有不少人對部分行業有偏見。日前，一名台灣網民在facebook分享一張照片，稱自己巡工地時發現一個21歲青年在清理化糞池，而且他赤着上身徒手伸進去挖固體廢物，隨即問他原因，雙手對話令無數網民大讚青年是「真男人」，發文者都大嘆：「也許有人覺得髒，但是我看到的是態度。」

網民分享一名年輕人徒手清理化糞池，大讚「我看到的是態度」。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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樓主在facebook群組「爆廢公社」發文，稱巡視工地看40年化糞池「重見天日」，但其中一幕令他動容，見一個只得21歲的年輕人徒手就伸進去化糞池清理，「也許有人覺得髒，但是我看到的是態度」。

從照片所見，年輕人整個走進槽中，光着上身，伸手入化糞池挖積着的固體廢物，濕漉漉的一塊一團扒在鏟子上，然後一下鏟走。樓主稱年輕人的樣子「長得酷酷的」，不清楚他的過去，雖然手腳不算快，但很佩服他的態度，回想自己都曾下過化糞池止漏，覺得年輕人的態度未來大有途。

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被問及感情事，他霸氣回答：

網民大讚這個年輕人已經是「真男人」，「要做工就不要怕髒，瞧不起人才叫真的髒」，又有不少人說這種男生要交女友絕不難，「願意吃苦的男人才有能力保護愛的女人，這小帥哥很棒」。不過，有許多網民提醒，就算追求效率也要保護好自己，化糞池有很多細菌，應該戴上手套工作，「手破皮細菌感染真的就後悔了」，又擔心「所以老闆加薪了沒？」。

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