移動式冷氣機值得買嗎？台灣用家分享使用心得　網民一致批徙錢

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冷氣是許多市民在夏天消暑的第一選擇，但享受涼風的同時也擔心電費暴增，台灣一名家中不裝冷氣的網友因為難耐高溫，終於不得不低頭，買了一台移動式冷氣，準備好好對抗酷暑度過夏天，但照片一PO網後引來許多負評，認為這種移動式冷氣又吵又耗電，根本是浪費錢。

原PO在「爆廢公社」寫道自己一直以來都堅持不裝冷氣，「在今年初夏迎接飆破40度以後，終於向酷暑低下了頭」。他日前花了1萬元左右（台幣、下同）網購了一台移動式冷氣，買回家後弄了老半天才搞定，這時卻發現出風口有塊發泡膠，他上網詢問賣家但對方卻說可以不用管它，讓原PO不知道會不會有影響？

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他說雖然價格便宜體積也小，吹的範圍也不大：「我是覺得比加水加冰的那些廢鐵好了，至少真的會冷」。不過這台移動式空調有個缺點，就是噪音大，原PO抱怨壓縮機轟隆隆的聲音很吵，但因為自己預算不多沒辦法安裝冷氣，只好將就買這台移動式冷氣。

照片PO網後網友一致不看好，更有許多人直呼買移動式冷氣電費會暴增（點圖瀏覽）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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