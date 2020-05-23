生活百科｜家具發霉影響健康　即睇布質、皮革、木家俬除霉步驟！

文：裝修佬 室內空氣濕度高會導致細菌、霉菌滋生在家俬表面，當大量的細菌停留在家俬表面，就會開始出現發霉的斑點。而且霉菌不單止會破壞家俬，還會造成呼吸敏感，如果不小心進食到霉菌，霉菌就會無法排出體外，影響身體健康。

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首先為大家講解布梳化或地毯，如果布質材料一旦發霉，就會比較難完全清潔乾淨。建議天氣好時使用專用布質清潔劑，清潔後再將它搬到太陽底下曝曬。如果霉菌難以清潔乾淨，可以使用消毒清潔劑清潔後，再搬到太陽底下曝曬就可以。

然後就是木家俬，當大家清潔木家俬上的霉菌時，記得要帶上口罩及手套，使用濕布加上75%消毒火酒，就可以殺菌消毒。為了避免霉菌蔓延，大家日常要記得開窗通風，保持室內乾爽。

清潔木家俬上的霉菌時記得帶口罩及手套。（裝修佬短片截圖）

最後講解一下皮家俬，如果大家發現有霉菌時，可以使用專用的皮革清潔劑去清潔，日常就可以使用有防霉效果的皮革蠟預防發霉。就算發霉都可以使用消毒火酒抹走表面霉菌，日常亦要記得擺放防潮盒去保持環境乾爽。

大家千萬不要少看這些霉菌，如果不理會霉菌的話就會越生越多，最後整件家俬就要報廢了。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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