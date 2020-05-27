生活百科｜唐樓買電器要先檢查供電情況　外牆易滲水裝修必須留意

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文：裝修佬

唐樓雖然間隔實用，但因為樓齡一般都會比較高，裝修時要留意的事都不少。

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首先就是供電問題，因為有部分的唐樓即使位處同一層，單位都會有不同的供電情況，所以購買電器前要檢查清楚，否則購買後有機會安裝失敗。

其次就是外牆防水問題，因為唐樓通常都有一定的樓齡，就會很容易或有機會出現窗邊或外牆滲水情況，所以裝修時記得要留意。

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唐樓雖然實用，但裝修時有更多問題需要注意。（資料圖片）

最後就是電梯問題，唐樓顧名思義就是沒有電梯，所以一般師傅處理這類工程時會加入一個上落樓梯的費用，所以一般處理唐樓工程的費用就會比有電梯的住宅為高。假設報價單內沒有列明這費用的話，就要記得問清楚師傅當中的價錢是多少。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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