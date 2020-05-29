薯仔會「中暑」？馬鈴薯口吐白沫臭崩崩　竟引網民集體共鳴

日前一名台灣網友在當地Costco買了一顆西瓜，沒想到過了一晚西瓜竟「口吐白沫」，讓他嚇傻，最近又有另一名網友從Costco購買馬鈴薯，返家後竟也出現冒泡的情形，而且還頻頻發出難聞氣味，讓其他網友傻眼表示「最近都流行口吐白沫嗎！」

一名網友在Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張照片，畫面中可以看到，手中拿的馬鈴薯竟冒出濃密的白色泡泡，原PO也在貼文中表示，第一次買到冒泡的馬鈴薯，而且還會發出難聞臭味，他更提到「整袋沾到泡泡都臭臭的」。對此不少人表示也遇過類似情況。

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貼文一出有網友解釋因為天氣較熱，使得馬鈴薯發酵，內部有越來越多的氣體，接著就會往外吐白沫，也有人建議可以把馬鈴薯冰在冰箱中，不僅放很久都不會壞，也不會軟掉，不過也有網友開玩笑表示這是馬鈴薯「中暑」的情況。

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