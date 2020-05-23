【肚瀉飲食】消化不良時要戒8款食物　多吃水煮薯仔減腸胃負擔？

現代人經常下班聚餐喝一杯，或是大啖宵夜，許多飲食習慣都容易對腸胃健康造成負面影響，容易脹氣、便祕或腹瀉。甚至有些人天生腸胃功能，就稍微比別人差一些，更該注意飲食內容。 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：Jamie Chang／Hello醫師

以下提供當腸胃不適時，需注意的飲食指南：（按下圖看清！）

+ 5 + 4 + 3

1. 不吃乳製品

因為乳製品中含大量乳糖（Lactose），在腸胃中需要乳糖酶（Lactase）來消化，若一次攝取過多乳製品，可能會因為乳糖酶不敷所需，而造成腹瀉或使腹瀉症狀惡化。

2. 避開酸性食物

吃酸性食物會刺激胃壁，可能會惡化消化不良症狀，包含番茄醬、碳酸飲料及柑橘類水果，如檸檬、橙、橘子和葡萄柚等。

3. 避開富含油脂的食物

腸胃不適時，最好避免吃如紅肉（如豬，牛及羊肉）、芝士、雪糕或油炸食品等，因為脂質並不好消化，會延緩胃排空的速度，而使脹氣、便秘或腹瀉症狀更嚴重，所以建議選擇低脂食物。

4. 避開加工食品

加工食品多半缺乏纖維，會使便秘症狀更嚴重，且通常這類食品可能含有防腐劑，或人工色素等添加劑，有些食品甚至含有些微乳醣，容易讓某些人產生過敏或脹氣。

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5. 小心人工甜味劑

例如山梨糖醇（Sorbitol）即是平時常見的人工甜味劑，通常用來添加在口香糖裡，不過有些水果如李子、蘋果和桃子等，也含有山梨糖醇，這類物質會在大腸裡產生很多氣體，吃太多會導致脹氣和腹瀉。

6. 不喝酒

酒精會傷害胃黏膜，也會造成肝臟的負擔，若過量飲酒還會導致消化不良，以及其他健康的問題。腸胃不適時請避免喝酒，且平時飲酒最好適量即可。

7. 避免咖啡因

咖啡因會刺激胃腸道蠕動，可能會導致腹瀉或使腹瀉症狀更嚴重，常見含有咖啡因的食物如咖啡、朱古力、茶與可樂等。

8. 不吃重鹹（或甜）及辛辣食物

過甜或過鹹的食物都不容易被消化，胃灼熱（Heartburn）或胃食道逆流（Gastroesophageal reflux disease）者，更需要注意避開甜食。另外，如果有腹瀉、噁心、嘔吐等現象，請不要吃辛辣的食物，因為會刺激腸胃道造成嚴重不適。

腹脹腹瀉時，原則上盡量選擇吃清淡易消化的天然食物，如無調味燕麥片、蘋果泥、白米飯、水煮薯仔等，並採取少量進食以免腸胃負擔過大。長期腸胃不適的原因有很多，有時也可能是吃下不衛生的食物，或是體內有其他潛藏疾病等，最好改善飲食習慣，並定期做健康檢查。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：腹瀉與消化不良時…請避開這些飲食】