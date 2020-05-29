半歲貴婦狗床上瀨尿疑被人虐打　爆眼角頭重創不治　網民誓討公道

虐待動物行為，人神共憤！有網民網上指一隻年僅半歲的黑色貴婦狗，疑被主人的分租住客虐待，不能動彈送醫，終因頭重創胃出血等問題救不回；分租男辯稱小狗在其床上瀨尿被他拋到地上，事後並無悔意稱不怕狗主報警，更離譜的是他竟向狗主媽媽稱，「宜家殺咗隻狗咋嘛，唔係殺咗你個女呀嘛！」，引起網民聲討。

黑貴婦只有半歲大，疑因瀨尿被打，致頭重創救不回。（網上圖片)

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帖文張貼在社交網和討論區上，樓主指死去的是其朋友的小狗，他曾見數次大讚小狗聰明又聽話。據樓主朋友指，周五(29日)凌晨有事外出，當時把小狗放在床上，約3小時後回家，叫小狗名字時卻沒回應，大感奇怪的她終發現小狗在床上全身不能動彈，明顯受傷了。

樓主指狗主即時質問分租男，對方只稱小狗在其床上瀨尿，「我無打佢，我只係掉佢落床咋！」，狗主即時抱狗到動物醫院，惟醫生檢查後指小狗救回的機會低於一半，因為其頭部重創，胃部出血，眼角爆裂變形，另外小狗頸部更出現一個如十元硬幣大的缺口，被人扯脫所有毛，狀況極其淒慘。

樓主指事後狗主決心追究並已報警，惟分租男明顯沒悔意，還稱「咁點呀，元朗差館見啦」，甚至向狗主媽媽囂張稱「宜家殺咗隻狗咋嘛，唔係殺咗你個女呀嘛！」；據知為減輕租金負擔，狗主媽媽將樓上房間以每月2000元分租出去，狗主則住樓下，平日為方便小狗出入長期打開房門。

另有網民發現疑似狗主事後在IG發文悼念，「多謝你陪咗我大半年時間，雖然未做齊想同你做嘅嘢，你就先去天國，但我永遠唔會忘記你陪伴我嘅日子…」，疑似狗主更在帖文向小狗致歉，「姐姐無好好保護你，願你喺天國可以快樂！」。

網民齊聲鬧爆分租男虐待、無人性，極想為可憐死去的小狗討回公道，但擔心最終警方會否處理。