食客大埔點口水雞食中曱甴仔　網民：見到成隻你好彩

外出用餐，如遇衛生問題難免影響心情。有網民在FB發帖，指日前在大埔一間食肆用餐時，竟在口水雞中發現曱甴仔，頓感反胃。

【中伏飲食經驗】有網民上載照片，指在大埔一食肆點了口水雞，沒料食到一半，才發現有曱甴仔。（FB群組「Tai Po 大埔」）

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樓主在FB群組「Tai Po 大埔」發帖，直指點了口水雞，食到一半才發現異狀，在一雞肉上發現古怪的小黑點，認真一看才發現是曱甴仔，忍不住想嘔，他並上載帳單以證真有其事。

區內街坊網民都議論紛紛，有的人認為應即時投訴並拒付服務費，甚至考慮致電食環署；有人則笑言樓主好運，「見到成隻還好，半隻你仲驚！」。

【中伏飲食經驗】有網民上載照片，指在大埔一食肆點了口水雞，沒料食到一半，才發現有曱甴仔。（FB群組「Tai Po 大埔」）

《香港01》向涉事食肆查詢，職員指負責人已下班，而網民光顧的那天他沒上班，不清楚事件，但近日未接獲相關投訴。職員指平日店內每天都會清潔，盡量保持衛生，如真有其事難以避免，一般會為食客取消訂單或更換餐點，希望令客人滿意。

同場加映：不少網民都曾有外出用膳出事的情況！

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