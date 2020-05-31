OxyAir Mask彩虹口罩周四登記　中籤名額增至4萬　$90/30個齊三色

新冠病毒（COVID-19）疫情持續，市民仍需繼續戴口罩防疫。本地公司「OxyAir Mask」彩虹口罩將於周四（6月4日）接受登記抽籤，每盒有齊3種粉色系，售價為90元一盒30個，規格達ASTM Level 2。廠方facebook專頁昨日公布登記及購買詳情，今次中籌者亦較上次增加一倍至4萬人。

「OxyAir Mask」彩虹口罩將於周四（6月4日）接受登記抽籤。（OxyAir Mask fb圖片）

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OxyAir Mask「彩虹口罩三色別注版」將於周四早上9時半接受登記，最多讓20萬人登記，如果登記人數在截止登記時間之前已經爆滿會即時停止登記，翌日（6月5日）或之前將會抽出4萬人，並以電郵通知中籤者和附上購買產品的電郵連結，每人最多購買3盒；未能中籤者亦會於同日或之前收到電郵告知。廠方fb專頁會在明天（6月1日）公告登記網址。

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OxyAir Mask購買及付款詳情：

登記日期及時間：4/6 09:30至5/6 09:30

抽籤日期及時間：5/6 09:30

登記名額：200,000（額滿即止）

價錢：$90/30個（粉紫、粉紅及粉綠各10個）

登記注意事項：每個電郵和電話只能登記一次，重複無效；過去曾登記OxyAir Mask抽籤活動者亦需要重新登記。

付款詳情：

中籤者收到電郵後須於6月8日前完成付款，逾期付款連結無效。確認付款後，客戶將收到第三方系統供應商發出的購買確認通知。

發貨詳情：將於6月25日至7月10日期間每天分批發貨，系統以客戶付款的先後順序發貨，客戶亦會收到發貨通知。

送貨方式：順豐或Alfred智能櫃二擇一。順豐費用為$30/2盒和$36/3盒；Alfred智能櫃費用為一律$20/2盒或3盒。

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。 如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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