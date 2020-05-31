Protector口罩萬寧多間門市有售　獨立裝30個$98　毋須拎籌即場買

本港近日再出現新冠病毒（COVID-19）肺炎本地感染個案，口罩繼續是港人每日的必需品。今（31日）早有網民在多個facebook群組報料，稱多區萬寧門市開店後突發出售Protector口罩，包括50個非獨立裝及30個獨立裝，吸引不少市民搶購。

有網民成功在上水廣埸的萬寧門市購買Protector口罩。（fb「香港口罩的市場價格報料區」）

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Protector口罩萬寧突發到貨出售的消息於今早在多個群組瘋傳，如上水廣場、荃錦中心、太古坊、元朗教育路、天水圍T-town、中環勵精中心、觀塘秀茂坪商場、土瓜灣馬頭角欣榮花園、青衣城等分店亦都被指有貨出售，另外亦有網民指出並非所有分店有貨，例如黃埔及西貢就沒有。購買口罩的市民毋須取籌，可即場選購，但每人限購兩盒。

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今次突擊出售的Protector口罩售價為155元50個非獨立裝，以及98元30個獨立裝，皆為成人口罩，從圖片所見相信每間分店只會出售以上兩款的其中一款。網民紛紛分享「情報」，指「沙田新城市萬寧仲有貨，無咩人買，係幼帶、非獨立包裝」、「上水廣場仲有好多，冇乜人買」、「今日好多間萬寧大量貨」。

口罩詳情及規格：

尺寸：17.5cm x 9.5cm

三層保護設計，抗水面層，採用低敏感材料製造，簡易舒適掛耳設計，有效過濾細菌（BFE）及微粒子（PFE）達98%以上， 生產製造附合ISO 9001及歐盟CE認證。

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