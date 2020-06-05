新冠肺炎｜營養師拆解3大抗疫謬誤　隔窗曬太陽可以吸收維他命D？

疫情持續，唔少家長都唔想帶小朋友落街，但唔曬太陽又有損健康。有人話坐喺屋企落地玻璃隔離曬吓就得，仲有食蒜頭沖薑黃飲就可以抗疫，呢啲都真係得﹖香港中華基督教青年會（YMCA）同資深營養師林思為來破解以上的抗疫謬誤。

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資深營養師林思為表示，小朋友及老人家受疫情影響，留在家中避開人群，少了外出曬太陽的機會。從營養角度來看，會缺少重要營養素，尤其是維他命D，這是我們免疫系統比較重要的營養素，相對食物內含量並不算多，建議外出曬太陽，讓皮膚自行製造維他命D。

若缺少維他命D，除影響小朋友免疫力，亦會影響鈣質吸引，影響骨質、牙齒質素及身體發展。因此建議平時多進食高維他命D的食物，如蛋黃、高脂肪的魚類如三文魚、鯖魚及沙甸魚等，或是添加了維他命D的牛奶、豆奶或早餐穀物。

林思為又指，有些人不敢外出，以為坐在窗邊就可吸收維他命D，這種做法是錯誤的，因為玻璃窗會阻擋紫外線UVB，而UVB在我們曬太陽時會刺激皮膚製造維他命D，若然真的不能外出，可在露台或打開窗戶來曬一陣太陽，但要確保在安全情況下進行。

林思為指坐在窗邊是不能夠吸收到維他命D，因玻璃窗會阻擋紫外線UVB，而UVB是刺激皮膚來製造維他命D的要素。（GettyImages）

現時很多人會買鈣片及維他命D軟糖給小朋友或長者補充營養素，但市面上有些維他命D軟糖的含量很低，小朋友有機會一次吃5至10粒，以致吸取的糖分亦增加，會引致蛀牙或攝取過多熱量，因此不建議食用軟糖，但可改食直接吞下肚的維他命丸，但都要留意劑量是否適合。

至於網上流傳多吃蒜頭、薑黃、飲醋，或在家中擺放洋蔥都可對抗病毒，林思為指根據世界衛生組織發表的研究，現時沒有一種單一食物，或單一的補充劑可對抗新型冠狀病毒，因此不需額外進食這些食物或補充劑，因這類食物若吃得太多，反而對身體有害，蒜頭會引致口氣，胃酸過多人士更會容易出現胃痛，而服食過量補充劑則會影響身體其他機能，市民不要盲目跟隨。

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