浙江22歲女半年足不出戶　僅兩兔相伴　警員一開門差點臭到暈　

浙江省諸暨市一名姓高的22歲少女半年來足不出戶，房東非常擔心，最終決定報警。上周日（5月24日）社區民警孟鐵軍及流動人口專員張雲偉前往高女家中檢查，打開門後傳出濃烈異味，屋中堆滿垃圾，高女看起來神情恍惚，說話斷斷續續，於是通知高女父親將她帶回鄉。

房東表示，高女久未出門，加上房間傳出臭味，因擔心她的情況於是報警。孟鐵軍與張雲偉當日接報到場，高女起初堅拒開門，嘮叨近一個小時，高女才願意打開一線門縫，但隨即傳出濃烈異味，差點令兩名民警暈倒；他們透過門縫瞥見高女房間內堆滿雜物、垃圾及外賣盒。民警後來才得悉高女已半年沒有外出及倒垃圾，終日與兩隻兔子為伴，不跟任何人聯繫，她講話惜字如金，且顯得神情恍惚。

高女原本是跟隨母親由家鄉甘肅前去諸暨店口鎮，惟其後母親因健康欠佳返回老家休養，而妹妹則在四川一間私立學校就讀，因此高女在當地可謂舉目無親；她曾在店口鎮一家公司工作，但去年底因工傷了右手食指頭就再沒上班，未獲得任何工傷賠償。

孟鐵軍找到高女任職過的公司，發現公司雖承諾會依法賠償，但在傷殘評定後談賠償時，高女卻沒有再接公司電話，而為了保障其生活，公司每月仍有發給她基本工資。

高女父親原在雲南的一個建築地盤工作，一聽女兒的生活狀態很是震驚，連忙說：「我立刻買最近的一班飛機票從雲南過來！懇請警察同志，在我沒有到之前，照顧一下我的女兒！」

因孤單及手指受傷後自卑

翌日高父在孟鐵軍的陪同下趕往女兒住所，他指愛女的性格比較內向，兩父女平時會通電話和發微信，他定期寄給生活費，但這幾個月來女兒的回應確實越來越少。

當日高女父親看到女兒的情況後非常難過，勸說「女兒，我帶你回家吧」，上周二（5月26日）傍晚父女乘火車返回老家甘肅。孟鐵軍臨別對高女表示，經過一段時間接觸後，知道她是因為孤單及手指受傷後的自卑而選擇把自己封閉起來，但其實世界並沒有遺棄她，家人亦一直在等她回家，「若以後回來需要幫忙，可以打給我。」