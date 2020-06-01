MaskX黑白口罩開放登記　月中抽籤毋須鬥快　$98/50個獨立包裝

新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情在本港持續多月，多間口罩廠接連公布發售詳情。本地廠商Mask X今透過facebook專頁宣布，首輪「黑白口罩」今日（1日）起至周五（5日）中午開放市民登記，參與隨機抽籤，名額共800個。

本地廠商Mask X首輪「黑白口罩」今日起至周五（5日）中午開放市民登記，中籤名額為800個。（fb「MaskX 口罩」）

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廠方表示，口罩每人限購一盒50個獨立包裝，售價98元，隨盒附口罩收納夾及舒耳帶，市民毋須鬥快搶口罩；首輪未能中籤的會員將自動撥入下輪抽籤，屆時不用重新登記。

登記及購買流程：

1.6月1日中午12時至6月5日中午12時，到Mask X網站以電郵及電話登記成為會員。

2.收到自動發出驗證電郵，通過電郵驗證完成登記程序。

3.系統將於6月中抽籤800個，中籤者會收到內附購買連結的電郵。

4.在指定時段內，登入Mask X網站選購口罩及完成付款。

5.確認付款後，客戶將收到付款確認通知電郵。

6.預計發貨日期為6月中至6月底，客戶將收到發貨通知電郵。

口罩規格：

尺寸為170mm X 95mm

三層過濾防護口罩

有效阻隔病菌、細菌及花粉

原材料達BFE≥95%，預期達EN 14683 Type II（現正等待檢驗報告中）

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