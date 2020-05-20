夏天為大地帶來屁股蛋！台女電梯露美臀　網民重點卻是背後的大叔

熱情的夏天到來，在暖和的偏南風吹拂下全台溫度飆升，路上行人紛紛換上輕薄衣衫。台灣有女網友上街逛大賣場時，目擊一名中年阿伯搭乘手扶梯，先是默默迎向前方馬尾妹子，再目不轉睛盯著爆出屁股蛋的極短熱褲，不過這樣的舉動沒遭撻伐，誠實的反應獲得一面倒稱讚「真男人」！

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鄭姓女網友14日晚間在「爆廢公社」貼文，分享一張在大賣場內搭乘手扶電梯時拍下的趣味畫面。圖中有位中年阿伯剛購物完，手中提著象印用具，再更前方站著一對身材極佳的情侶，男子理著平頭、一身運動裝束，女孩則綁著長馬尾，上身穿小可愛，下身是超短的運動褲，屁股蛋直接爆出，形狀清晰可見，令人看了十分害羞！

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「北北（伯伯），我知道你在看什麼喔！」由於有網友質疑是看圖說故事，鄭女接著補充描述了當時的情形，她本來打算站在馬尾妹正背後，拍下這幕美麗畫面，沒想到手腳更快的阿伯搶得先機，還刻意向前走了好幾步「卡位」，直接站到情侶後方欣賞，「不是在看是什麼？」

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