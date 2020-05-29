丫頭登記結婚突黑面：今天不結了！「黑澀會」證婚人反成網民焦點

丫頭（詹子晴）28號宣布與交往9年的王惟立登記結婚，正式升格成為人妻的同時，她也不忘分享登記過程及細節，給同樣準備結婚的準新人參考。文中，她也提到，其實2人原本不是規劃當天登記，加上遇上暴雨、塞車，讓她一度崩潰喊：「今天不結了啦！」

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還原整個登記過程，丫頭坦言，覺得天氣是很重要的關鍵，「出門的時候雨太大，衣服濕掉然後大塞車，討厭遲到的我，一度認真的說今天不結了啦！」對照她曬出登記照片時，臉上表情被不少人發現有異，貝童彤當時就問，「為何王太臉如此厭世。」張景嵐也笑虧，「哀怨臉，好幽默。」如今一番言論一出，引人聯想是否因為天氣影響。此外，她也透露，小倆口原本並非打算選當天登記，她也建議其他準新人，「大家可以多選幾天，以免有個萬一。」

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因為平時工作忙碌，丫頭一路忙到登記結婚前一天，才想到要問需要準備哪些東西，所幸閨蜜郭書瑤近來因為拍攝新戲，清楚一切相關流程。她昨也向《ETtoday星光雲》透露，「每一個步驟都清清楚楚的，害我都懷疑她是不是結過婚，剛好她新戲演一位單親媽媽，這些過程她都剛拍完，剛好教我們。」

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至於結婚證人，丫頭原本打算找好友王子（邱勝翊），「問了邱勝翊明天10點他有工作嗎？他說要睡美容覺，然後我就說好，決定不打擾他睡美容覺，今天等他起床給他驚喜，看到我變成別人的太太哈哈哈哈哈哈。」最後，她找了王惟立的弟弟，以及從《我愛黑澀會》就認識的15年好友張甯兒（舊名：張筱婕）來幫忙見證，「傻傻的甯兒差點被騙，簽到結婚人欄位，臭臉王一次娶兩個賺到。」

王惟立弟弟（左上）張甯兒（左下）是丫頭結婚證人。（IG@ava112411）

文末，丫頭感性寫下給丈夫的告白，「今天依然是很平常的日子，一樣的鬥嘴、一樣的耍脾氣、一樣的撒嬌、一樣的忙碌、一樣的闖禍了、一樣的沒空吃飯、一樣的想念、一樣的愛你，2020/5/28，謝謝你銬住我。」

丫頭全文： 結婚登記心得分享 吼唷有什麼好分享的啦 但因為已經有準備結婚的新人來問登記要注意什麼？那大家就加減看一下，解答有需要的朋友喔 原本我們不是今天登記的，我滿建議大家可以多選幾天，以免有個萬一。登記完後真的覺得天氣好重要喔。出門的時候雨太大，衣服濕掉然後大塞車，討厭遲到的我，一度認真的說今天不結了啦！而且我們準備的超級倉促。雖然我們之前就已經訂了今天，但我工作真的每天都好忙，忙到前一天才說是不是要準備什麼？然後我就很緊張的問了郭書瑤 到底是哪裡來的靈感問一個單身女子，結果他居然清楚的告訴我要準備什麼，流程是什麼。好像她結過婚一樣，原來是她拍的未來媽媽，最近才剛拍完登記的戲份，我以為我錯過什麼了 而且我還問了邱勝翊明天10點他有工作嗎？他說要睡美容覺，然後我就說好，決定不打擾他睡美容覺，今天等他起床給他驚喜，看到我變成別人的太太哈哈哈哈哈哈 好的，所以登記到底要準備什麼呢？ 雙方的戶口名簿 （但臭臉王沒帶也還是可以跟我結婚，現場可以補發） 雙方的身份證 （因為我昨天回台北已經午夜了，光是為了身份證大頭照，我們在家自己拍，搞了三個小時多吧。如果怕印出來顏色太暗或曝光，大家可以將照片上傳到內政部戶政司 登記的時候會直接雲端印出照片很方便。可以在手機用美顏證件照的app截圖出正確的大小） 結婚書約 （蝦皮很多精美的樣式，臭臉王怕我寫錯名字買了三份，一份會收走，一份可以自己留著） 感謝臭臉王弟弟和甯兒一句話直接一早來當我們的證人。傻傻的甯兒差點被騙，簽到結婚人欄位，臭臉王一次娶兩個賺到。 今天依然是很平常的日子 一樣的鬥嘴、一樣的耍脾氣、一樣的撒嬌、一樣的忙碌、一樣的闖禍了、一樣的沒空吃飯、一樣的想念、一樣的愛你 2020/5/28 謝謝你銬住我

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