準新娘開心收婚紗照　打開驚見男主角是前男友　邊個咁大仇口？

準新娘們都愛拍婚紗照，與另一半留下美好回憶，但如收貨時相中人竟成前度，真係隨時婚都結唔成！湖北有準新娘與男友到攝影店拍照，其後收貨滿含期待打開，沒料女的仍是她，男的卻是分手4年的前男友，令未婚夫嬲爆，感情也面臨危機，真相原來與一個巧合有關。

準新娘稱收到與前男友的婚照，令未婚夫大感不快。（片段截圖）

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黑仔準新娘小可坦言是次離譜出錯，隨時令她的婚禮蒙上陰影，「看到這個相冊的時候我就覺得非常無語，我覺得他們（攝影店）非常不負責任，而且對我現在的生活影響很大，我未婚夫知道了這個事情，也看到了相冊之後，和我發生矛盾，也影響了我們之間的感情。」

究竟為什麼會發生這樣的事？據報原來小可早年曾和一男生拍拖更論及婚嫁，曾到同一間攝影店拍照，惟其後兩人不歡而散，她拒領貨要求攝影店幫忙銷毀，曾要求店家提供銷毀證明但對方拒絕，她基於信任沒有跟進。

爆出婚照換男角事件後，攝影店才知出事，其後工作人員解釋，原來近日其倉庫將要裝修進行整理，有職員找到以前庫存照片並清理，沒料卻寄出這輯不應存在的婚照，「職員致電通知時只說了女生姓名，沒有報男生的名字，結果擺出了大烏龍，這確是我們的失誤」。

據了解，小可和未婚夫的婚照仍在趕製中，現時攝影店正與小可商討如何善後。網民對這個不幸巧合議論紛紛，有人忘為準新娘也有責任，「又不是有股份，不會又去同一間吧！」，有人認為未婚夫不應怪責小可，「她也是受害人，誰都有過去！」