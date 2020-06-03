台灣罕見意外　Tesla飛插入翻側貨車　車主：以為會主動煞停

台灣周一（6月1日）發生一宗罕見交通意外，一輛特斯拉（Tesla）電動車高速「飛插」進翻側在路中的貨車內；黃姓Tesla車主未有受傷，並透露事發時啟動了自動輔助駕駛功能，以為座駕偵測到前方有障礙物會主動煞停，豈料完全沒有減速直接撞上貨車。

事發在一條高速公路上，監控畫面顯示，當時一輛貨車翻側橫亙在一條行車線上，司機在附近等待援手，然而一部Tesla突然高速駛至，在有足夠煞車距離的情況下完全沒有減速，直接撞上貨車，尾隨車輛見狀紛紛急停避過連環相撞。

警方其後分別對涉事的葉姓貨車司機及黃姓Tesla車主問話。葉男稱，自己所駕駛的貨車因前車突然減速致收掣不及，急忙扭動方向盤閃避而失平衝翻側，其後自行離開車廂在路邊等待救援，其他司機見狀都減速繞過貨車，唯獨肇事的Tesla完全沒有閃避。

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Tesla：車主仍須主動監督

黃姓Tesla車主表示，當時啟動了自動輔助駕駛系統，時速為110公里，本以為車子偵測到障礙物會自動煞車，豈料竟完全沒有減速，於是他急忙踩煞車掣，惟已經來不及避免相撞。

警方表示，由於事發時黃男繫有安全帶，因此沒有受傷；警員在現場替兩名司機進行酒精測試，證實均未有飲酒。

根據Tesla官方網站，車主啟動自動輔助駕駛功能後仍須主動監督，且無法使車輛完全自動駕駛，故車主要捉緊方向盤，專注路面情況以便隨時接手駕駛。

有網友分享了早前在俄羅斯的類似例子，一部Tesla Model 3電動車同樣開啟了自動輔助駕駛功能，卻仍以時速100公里撞上停在路肩的拖車，不久車子電池起火燃燒，所幸車主和乘客均及時離開車廂。