台健美選手教12組居家訓練法　無需買任何器材即可在家做gym收腹

新冠肺炎影響，許多民眾不敢上健身房，擔心因此增加疾病傳播風險。YouTube頻道「Kelly的健美日常」PO出一則影片，整理兩大類「在家就能做的居家訓練」，分為腹部訓練與臀腿訓練，共有12種運動做法，只要鋪上瑜珈墊等，就可在家中空地或陽台運動。

Kelly最新影片中整理出在家就能做的居家訓練，共分為兩大部分，包括腹部訓練、臀腿訓練。只要在家中空地或陽台等，鋪上瑜珈墊，就可就地運動，相當方便。

Kelly示範的12組「在家就能做的訓練」（按圖放大↓↓↓）

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Kelly是一名比基尼健美選手，經常在個人IG上分享健身照和食譜，最近更在FIT MODEL模特健體、形體錦標賽暨亞洲盃國家選手選拔賽女子比基尼組中奪得銀牌佳績。

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