【美國示威】居美華人曬「搶」來Gucci、LV包包　惹網民狂轟

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡激起全國示威，有人乘機搶掠，美國多間的商店，包括名牌奢侈品店都被破壞搶劫。有居美華人竟在Twitter和微博等社交媒體炫耀自己「搶」到 LV 包包，又稱「一個包包可是你幾個月的工資」，雖然不知他們的包包是不是搶掠而來，但已備受網民狂轟。

網上流傳兩個住在美國的内地網民高調炫耀自己「搶」來的戰利品。（網上圖片）

網上流傳兩個住在美國的内地網民高調炫耀自己「搶」來的戰利品，其中一名姓袁的網民在Twitter貼出一個Gucci包包的圖片，表示「我好怕怕啊，給你看看我搶的 LV 包包」，又指「一個包包可是你幾個月的工資」，不過卻被網民嘲笑貼出的是Gucci，不是LV。

另一名網民則在微博標示位置在美國，貼上一張 LV 手袋的照片，並表示「一場暴亂讓本就不富裕的家庭多了兩個 LV」。不過，兩個網民的Twitter和微博都已刪除。

不少網民紛紛大罵該兩名居美華人，「做完衰野仲大條道理」、「是我眼鏡度數不夠還是他叫GUCCI包包LV？」、「送美國警方直接的證據可以抓搶劫暴民，太賺了吧」。亦有人找出該名姓袁網民的資料，他在自我介紹中表示自己今年25歲，正在美國西雅圖求學。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死導致美國多處發生示威或騷亂：

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