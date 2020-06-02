【美國示威】白人下跪道歉求黑人原諒　全場淚崩握手禱告和解

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）上月25日疑因受到白人警方壓頸致死，全美30個城市引起大型示威抗議，不過在警民衝突下仍有一幕幕溫馨感人的場面傳出。當地一條影片近日在facebook熱傳，顯示一群白人集體單膝下跪道歉，其後非裔居民也一同跪下回應，並以祈禱作大和解，場面感動得令人淚崩。

當地一條影片近日在facebook熱傳，顯示一群白人集體單膝下跪向黑人居民道歉。（影片截圖）

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美國侯士頓《KPRC-TV》記者Bill Barajas周日（31日）在facebook上載影片，只見一班當地居民聚集在康尼之家社區（Cuney Homes），左邊的白人群眾集體下跪，為警暴問題及多年來的種類歧視而道歉，並向上帝禱告。當時下着大雨，那些非裔居民聽到對方的告白後也淚如雨下，最後全場一同跪下，並緊緊握着對方的手禱告，達成和解。

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影片令人動容，至今已有逾9.8萬多人轉發，有網民深受感動，直言「原諒和寬恕是最有力的武器」，又指愛是聯繫世界的語言，「在這些黑暗日子中見到美麗的畫面」、「只要在一起就能解決問題」。

（綜合）

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