山東漢救跳樓女子反被砸中重傷昏迷　女兒哭喊：爸爸快醒

山東省平度市一名女子周三（6月3日）企圖跳樓，9名熱心市民見狀立即拿來一張被墊嘗試將她接住，豈料女子一躣而下卻意外砸中其中一名協助救她的男子宋玉武，女子當場身亡，50歲的宋玉武則被送院急救，目前仍在深切治療部昏迷不醒。

網上片段顯示，輕生女子當日從大廈的7樓躣下，9名市民合力拉開被子希望將她接住，但最終卻砸中了宋玉武的頭部，二人倒地昏迷，女子其後證實不治。現場一名見目擊者透露，跳樓女子大約40多歲，因為與丈夫爭吵後一時想不開，於是跳樓輕生。

宋玉武的女兒宋志紅說：「事發時，爸爸看見那女子要跳樓就報警了。然後（他）叫了一些人拿着被子在樓下想接住跳樓女子，但跳下來時正好壓在了爸爸身上」；她表示，經醫生診斷，父親腦內大面積出血，包括胸部及頸椎等多處骨折，「由於骨折的位置距離心肺太近，斷骨很容易刺到肺部」。

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宋玉武的一名好友稱，宋玉武任職貨車司機，平日就在案發地點附近送貨，且很喜歡助人，「遇到這種情況，他一定願意出手。有時兄弟有事，他甚至不要錢開車就去（幫忙）。」

直至周四（6月4日），宋玉武仍在深切治療部昏迷不醒，醫生表示，他未脫離危險期，也不知何時會醒。宋志紅邊哭邊說，跳樓女子的家人曾來探望過父親，現在只盼父親能快點醒來，並呼籲熱心人士多多關注，盡量把醫療資源讓給父親，令他有更大康復機會。