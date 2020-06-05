打開冰格驚見「飛機杯」？台男嚇親問女友　真相令網民爆笑

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古人說眼見不一定為憑，耳聽不一定為真，近日有台灣網友打開冰箱驚見兩個白色空心柱狀體，讓他嚇壞「女友怎麼把飛機杯（情趣用品）冰在冷凍庫」，當下懷著忐忑的心詢問，沒想到對方的回答讓他哭笑不得，貼文一出笑翻上千名網友。

「飛機杯」擺冰格有原因？搞笑真相逐格睇（點圖放大▼▼▼）

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原PO在「Dcard」發文表示，這天要去冰箱拿冰塊，打開後整個大吃一驚，因為眼前出現2個白色空心柱狀體，讓他急忙詢問女友「這不是飛機杯嗎」，對方趕緊回答「這不是啦！是可愛的熊熊」，其實圓柱體的真面目是「冰塊模具」，只要脫模就會跑出一隻小熊，原PO聽完解釋才知道是誤會一場，但也好氣又好笑地說「不要沒事買這個啦！」

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對此，網友們留言回應，「不用不會怎樣，用了很不一樣」、「用下去冰鎮降火氣」、「冰火五重天」、「女友也太可愛買這種冰膜」、「體驗絕對零度的快感」、「超可愛的，感覺拿來喝威士忌一定很棒」、「一開始想歪後來看完變笑瘋」、「這真的太好笑了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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