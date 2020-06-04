【動森／動物之森】一種昆蟲竟是天然威而鋼？台網民：那要絕種了

台灣彰化花樹銀行老師郭俊銀在Facebook貼文「男人的聖品」，還有一群移工利用假日騎著單車到戶外，還撐起一枝長長的竹子，原來是在抓荔枝椿象打牙祭，還說到荔枝椿象最怕的天敵原來是他！PO文一出，數萬人按讚點閱，看移工抓起椿象很順手的捏頭去尾放進口中大快朵頤的模樣，真的很難想像是這樣的「人間美味」。

郭俊銀說，今年新冠肺炎（COVID19）疫情，賞花賞樹的民眾也跟著下滑，但從4月起，只要逢假日，就看到成群結隊騎單車也有騎乘自動機車的移工，手中還拿著長枝條，捧著一大碗剛從樹上捕到還在爬的椿象，還問他們在幹嘛，原來是當點心在「生吃」它。

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移工還對郭俊銀說，台灣人很笨，都不知道這味就是「天然的威而鋼」，真的很讚！尤其台灣多的是原生種台灣欒樹、龍眼跟荔枝都是荔枝椿象的最愛，當然不能錯過，但是不吃卵只吃成蟲。

郭俊銀說，他還問荔枝椿象體液會腐蝕皮膚，那還可以吃嗎，移工還教授吃荔枝椿象的秘訣，首先當然要先捕抓，用樹枝串過椿象身體、然後還得將一隻隻的椿象尾巴頭部擠壓捏掉，只吃身體滿滿的蛋白質。

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而PTT也有網友說，彰化和美也有看過移工在吃荔枝椿象，郭俊銀說，目前所看到的都是泰籍移工居多，越南的就比較少，這比政府在推的平腹小蜂生物防治法還有效，順便幫台灣農民解決問題，真的是一舉數得。

郭俊銀文章一貼出，網友紛紛朝聖並說，「腸胃是不鏽鋼做的嗎？」「台中、台南都是騎電動機車，彰化移工太酷了⋯還健身」「等等，男人的聖品？荔枝蝽蟓要滅絕啦～」「只能用驚與嘆來形容」。

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