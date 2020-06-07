日本16歲偶像女團成員　患病全身毛髮脫光　招牌孖辮造型變光頭

女生最在意的莫過於自己的頭髮，不過日本一位年僅16歲的偶像女團「ELECTRIC RIBBON」成員Pippi，孖辮妹是其招牌造型，她日前於當地節目接受訪問，自爆3年前患病，不只頭髮，就連全身毛髮包括眉毛及睫毛亦逐漸脫落，目前只可戴上假髮示人，令一眾粉絲亦感到心痛不已。

今年16歲的Pippi本來是偶像女團ELECTRIC RIBBON的成員之一，她大爆3年前患上「鬼剃頭」，結果變成禿髮少女。（FNN片段截圖）

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今年16歲的Pippi本來是偶像女團ELECTRIC RIBBON的成員之一，其可愛甜美的孖辮妹形象更吸引不少粉絲。Pippi日前（4日）接受當地一節目訪問，她更公開除下假髮，大爆2017年11月時身體早已出現狀況，指有日發現頭上一小部分頭髮脫落，大小猶如一個1元硬幣，她當時不以為然，以為只是演出時髮型綁太緊而導致，於是本着「很快就好」的心態繼續出席活動。

相隔不久，她再發現今次到左耳後方出現相同的掉髮情況，即心感不妙，於是向皮膚科醫生求診，結果發現她患有原因不明的「圓形脫毛症」（Alopecia Areata，又稱「鬼剃頭」）。Pippi解釋，其實小時候亦曾患過相同疾病，但當時只需3個月就康復，以為今次亦一樣。

Pippi以前其可愛甜美的孖辮妹形象更吸引不少粉絲。（FNN片段截圖）

然而她持續搽藥一段時間仍無好轉，而且情況漸趨嚴重，只需約半年已掉了一大半頭髮，即使輕輕一摸亦會掉下一堆。一年後Pippi更慘變禿頭，就連身上其他毛髮，例如眉毛、睫毛、體毛亦相繼掉落，現時只能戴上假髮示人。

Pippi解釋，其實曾有一段時間感到害怕及恐怖，因為每天看着自己的頭髮逐漸變少，就連眉毛亦變薄變短，但後來得到新方法治療，發現情況有所改善，新眉毛開始長出，令她開始感到有希望。

Pippi於去年2月其實已自爆患病，更勇敢公開其心路歷程，希望讓相同經歷的人知道有同路人存在。她的告白獲得不少人讚賞，更意外地獲得假髮製作商的賞識，簽約成為模特兒，現時她會替該製作商拍攝不同的假髮造型。

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不少粉絲表示得知她的病感到非常痛心，而且更影響女士最愛的頭髮，所受的打擊一定很大。他們稱知道Pippi現時病情有好轉，亦鬆一口氣，「加油」、「祝你快點好起來」、「太棒了，希望你能堅持下去」。

圓禿（Alopecia Areata）又稱「鬼剃頭」，任何年紀和性別都可能發生，但最常見出現在20-40歲的年紀。本來皮膚的淋巴球會攻擊外來環境的微生物來捍衛自身健康，但圓禿病患的淋巴球卻會轉為攻擊自己成長中的毛囊，最後因發炎反應導致毛髮不正常掉落。

大多數的圓禿病人只有局部毛髮脫失，但狀況可能時好時壞，部分毛髮可能自癒長出，但附近又多了新的禿髮區塊，嚴重病患的更會全身毛髮掉光。

（FNN）