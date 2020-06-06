畀名牌西裝價錢嚇窒？教你5招平價西裝如何着到好似高級訂製精品

對於常穿西裝的男士來說，衣櫃裏可能都有一兩套特別訂製的高級西裝。對於普通人來說價格在二、三千元以下的平價西裝，才是真正佔據衣櫃的主力軍，也是最常穿着的西裝，因此如何把平價西裝穿的有型，甚至是穿的像高訂西裝就變成一個重要的課題。

今天我們整理出了五個方法，只要稍微注意、修改這些小細節，你的平價西裝也可以看起來很高級。

1. 單色西裝

在顏色搭配上你的西裝、襯衫、領帶、鞋子盡量都控制在一個色調但可以不同深淺、花紋，這樣會令你整體的造型看起來更具層次和質感。如果你想稍微加點變化，那麼不妨用其它顏色、圖案的口袋巾或者公事包來作為調劑，起到畫龍點睛的效果。

2. 修改袖子

這是一個快速又不會花費太多金錢的方法，找一位你信任的裁縫，請他幫忙把西裝的一些小細節做修改，讓西裝穿起來更合身。這麼一來你只需花費幾百塊錢，就能獲得一件「訂製西裝」。例如可以把袖筒修改得更窄一些，這樣當你做一些其它動作時，袖筒就不會因為過於肥大而像掛在胳膊上一樣。

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3. 換掉鈕扣

一般來說，平價西裝為了降低成本，往往會選用一些光澤廉價，且不經用的塑料紐扣。而對於日常忙碌奔波的上班族來說，這種紐扣很容易損壞、丟失。因此你可以把塑料紐扣換成更精緻耐用的天然牛角扣或貝殼釦，除了可以大大提升西裝的質感。

4. 把褲管折起來

在褲子上也有一些小心機，除了可以要求裁縫把西褲改成更修身利落褲管，還可以請他把褲腳向上摺疊4厘米左右。這是在平價西裝中很少能看見的細節，除了看起來可以讓腿型更修長，還可以露出一點襪子，這時可以運用不同花色、圖案的襪子讓整體造型更豐富更有層次。

5. 選一雙好鞋

鞋子也是大家會特別注意的一個地方，你可以全身都穿平價商品，鞋子可不要馬虎了。而且投資一雙堅固的高級皮鞋，不只耐穿搭配西裝絕對是大大提升你的魅力。可以依自己個人喜好挑選牛津鞋、樂福鞋（Loafer）、孟克鞋（Monk Strap）等款式，搭配起來都會有不同的效果。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：學會這五招讓你把「平價西裝」穿起來像高級訂製西裝】